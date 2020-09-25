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Российская газета
Российская газета

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Министр финансов Антон Силуанов избран председателем наблюдательного совета Сбербанка. Об этом заявил на онлайн-конференции глава Сбербанка Герман Греф, пишет "Интерфакс". На этом посту Силуанов сменил экс-главу Банка России Сергея Игнатьева, который возглавлял набсовет Сбербанка с 2002 года.В источнике
Герман Грефроссийский государственный деятель
Мы сегодня провели очередное годовое собрание акционеров и выбрали наш новый наблюдательный совет. По итогам первого заседания наблюдательного совета председателем наблюдательного совета Сбербанка выбран Антон Германович Силуанов, министр финансов Российской Федерации.
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

Министр финансов России Антон Силуанов, который ранее в четверг был избран в наблюдательный совет Сбербанка, стал его новым председателем вместо экс-главы ЦБ Сергея Игнатьева, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
РИА Новости06:54
Подробнее о событии
Известия

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

Известия08:01
ТАСС

Набсовет Сбербанка возглавил Антон Силуанов

ТАСС06:51
Российская газета

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Российская газета07:21
РИА Новости

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

РИА Новости06:54
RT на русском

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

RT на русском06:52
Интерфакс

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Интерфакс06:45
Коммерсантъ

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

Коммерсантъ07:38

Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

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РИА Новости07:30
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
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Модель будет выпускаться сразу в двух кузовах – лифтбэк и универсал и станет первым серийным автомобилем французского бренда мощностью свыше 300 л.с. Он получил один бензиновый и два электрических двигателя, суммарная мощность которых составляет 360 л.с. При этом силовая установка имеет пять режимов работы, включая режимы Sport и Hybrid.
Профильвчера в 14:54

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REGNUM05:33
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Полиция Ленобласти опровергла фейк о «рабовладельческой ферме»

Пикалёво, Ленинградская область, 25 сентября 2020, 15:30 — REGNUM Полиция Ленинградской области опровергла сообщение мужчины о наличии рабовладельческой фермы в городе Пикалёво, где якобы его и еще порядка двадцати человек насильно держал и эксплуатировал местный бизнесмен.
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Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
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