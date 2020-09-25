Экономика
Rambler News ServiceСилуанов избран председателем набсовета Сбербанка
Министр финансов России Антон Силуанов избран председателем наблюдательного совета Сбербанка, заявил глава организации Герман Греф в ходе пресс-конференции по итогам заседания набсовета.
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Мы сегодня провели очередное годовое собрание акционеров и выбрали наш новый наблюдательный совет. По итогам первого заседания наблюдательного совета председателем наблюдательного совета Сбербанка выбран Антон Германович Силуанов, министр финансов Российской Федерации.
— Герман Греф, российский государственный деятельРИА Новости 06:54
с чего всё началось
Министр финансов России Антон Силуанов, который ранее в четверг был избран в наблюдательный совет Сбербанка, стал его новым председателем вместо экс-главы ЦБ Сергея Игнатьева, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.РИА Новости06:54
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