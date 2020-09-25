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Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

«По итогам первого заседания наблюдательного совета председателем наблюдательного совета Сбербанка выбран Антон Германович Силуанов, министр финансов Российской Федерации», ‒ сказал Греф. Ранее сегодня акционеры Сбербанка в ходе годового собрания избрали новый состав набсовета.В источнике
Герман Грефроссийский государственный деятель
Мы сегодня провели очередное годовое собрание акционеров и выбрали наш новый наблюдательный совет. По итогам первого заседания наблюдательного совета председателем наблюдательного совета Сбербанка выбран Антон Германович Силуанов, министр финансов Российской Федерации.
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

Министр финансов России Антон Силуанов, который ранее в четверг был избран в наблюдательный совет Сбербанка, стал его новым председателем вместо экс-главы ЦБ Сергея Игнатьева, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
РИА Новости06:54
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Известия

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

Известия08:01
Коммерсантъ

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

Коммерсантъ07:38
RT на русском

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

RT на русском06:52
РИА Новости

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

РИА Новости06:54
Российская газета

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Российская газета07:21
Интерфакс

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Интерфакс06:45
ТАСС

Набсовет Сбербанка возглавил Антон Силуанов

ТАСС06:51

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом
Интерфакс15:24
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СК предъявил обвинение сыну бывшего вице-губернатора Брянской области по делу о ДТП

Следователи предъявили обвинение Максиму Резунову, сыну бывшего вице-губернатора Брянской области и предполагаемому виновнику ДТП с тремя автомобилями, в котором погиб один человек.
ТАСС13:56
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Суд в Белоруссии оштрафовал адвоката Колесниковой

Суд Октябрьского района Минска признал адвоката члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмилу Казак виновной в неповиновение требованиям сотрудников милиции и оштрафовал ее.
Взгляд.ру13:52
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Воробьев раскритиковал возможное приглашение Манджукича в «Локомотив»

Руководство московского "Локомотива" не работает на перспективу, рассматривая вариант с приглашением хорватского форварда Марио Манджукича, заявил РИА Новости бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев.
РИА Новости14:55

Зампомощника Помпео обсудил ситуацию в Белоруссии с Тихановской

Вашингтон, 25 сентября 2020, 21:53 — REGNUM Ситуация в Белоруссии обсуждалась сегодня, 25 сентября, на встрече Джорджа Кента, заместителя американского госсекретаря, с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, сообщает её телеграм-канал «Пул Первой».
REGNUM14:53
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Боррель призвал Зеленского не воспринимать Евросоюз как банкомат

Евросоюз не является для Украины благотворительной организацией или банкоматом, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Ведомости13:31
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