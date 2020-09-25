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Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

«По итогам первого заседания наблюдательного совета председателем наблюдательного совета Сбербанка выбран Антон Германович Силуанов, министр финансов Российской Федерации», ‒ сказал Греф. Ранее сегодня акционеры Сбербанка в ходе годового собрания избрали новый состав набсовета.В источнике
Герман Грефроссийский государственный деятель
Мы сегодня провели очередное годовое собрание акционеров и выбрали наш новый наблюдательный совет. По итогам первого заседания наблюдательного совета председателем наблюдательного совета Сбербанка выбран Антон Германович Силуанов, министр финансов Российской Федерации.
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

Министр финансов России Антон Силуанов, который ранее в четверг был избран в наблюдательный совет Сбербанка, стал его новым председателем вместо экс-главы ЦБ Сергея Игнатьева, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
РИА Новости06:54
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Известия

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

Известия08:01
Коммерсантъ

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

Коммерсантъ07:38
РИА Новости

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

РИА Новости06:54
Российская газета

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Российская газета07:21
RT на русском

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

RT на русском06:52
Интерфакс

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Интерфакс06:45
ТАСС

Набсовет Сбербанка возглавил Антон Силуанов

ТАСС06:51

Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

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РИА Новости07:30

Неймар поддержал недовольство Месси из-за ухода Суареса из «Барселоны»

Нападающий французского ПСЖ Неймар, который ранее выступал за испанскую «Барселону», поддержал недовольство капитана каталонцев Лионеля Месси по поводу ухода Луиса Суареса в «Атлетико».
RT на русском08:17