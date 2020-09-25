Силуанов возглавил набсовет Сбербанка
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«По итогам первого заседания наблюдательного совета председателем наблюдательного совета Сбербанка выбран Антон Германович Силуанов, министр финансов Российской Федерации», ‒ сказал Греф. Ранее сегодня акционеры Сбербанка в ходе годового собрания избрали новый состав набсовета.В источнике
Мы сегодня провели очередное годовое собрание акционеров и выбрали наш новый наблюдательный совет. По итогам первого заседания наблюдательного совета председателем наблюдательного совета Сбербанка выбран Антон Германович Силуанов, министр финансов Российской Федерации.
С чего всё началось
Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка
Министр финансов России Антон Силуанов, который ранее в четверг был избран в наблюдательный совет Сбербанка, стал его новым председателем вместо экс-главы ЦБ Сергея Игнатьева, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
РИА Новости06:54
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