Силуанов возглавил набсовет Сбербанка
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Председателем наблюдательного совета Сбербанка избран министр финансов Антон Силуанов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции в пятницу. Ранее набсовет Сбербанка возглавлял бывший председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев, он занимал этот пост с 2002 года.В источнике
Мы сегодня провели очередное годовое собрание акционеров и выбрали наш новый наблюдательный совет. По итогам первого заседания наблюдательного совета председателем наблюдательного совета Сбербанка выбран Антон Германович Силуанов, министр финансов Российской Федерации.
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Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка
Министр финансов России Антон Силуанов, который ранее в четверг был избран в наблюдательный совет Сбербанка, стал его новым председателем вместо экс-главы ЦБ Сергея Игнатьева, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
РИА Новости06:54
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