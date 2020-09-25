Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Интерфакс
Интерфакс

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Председателем наблюдательного совета Сбербанка избран министр финансов Антон Силуанов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции в пятницу. Ранее набсовет Сбербанка возглавлял бывший председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев, он занимал этот пост с 2002 года.В источнике
Герман Грефроссийский государственный деятель
Мы сегодня провели очередное годовое собрание акционеров и выбрали наш новый наблюдательный совет. По итогам первого заседания наблюдательного совета председателем наблюдательного совета Сбербанка выбран Антон Германович Силуанов, министр финансов Российской Федерации.
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

Министр финансов России Антон Силуанов, который ранее в четверг был избран в наблюдательный совет Сбербанка, стал его новым председателем вместо экс-главы ЦБ Сергея Игнатьева, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
РИА Новости06:54
Подробнее о событии
Известия

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

Известия08:01
Коммерсантъ

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

Коммерсантъ07:38
Интерфакс

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Интерфакс06:45
РИА Новости

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

РИА Новости06:54
RT на русском

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

RT на русском06:52
Российская газета

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Российская газета07:21
ТАСС

Набсовет Сбербанка возглавил Антон Силуанов

ТАСС06:51

На Нобелевскую премию мира выдвинули российскую уборщицу

Российская газета «Московский комсомолец» выдвинула на Нобелевскую премию мира уборщицу Марину Удгодскую, которая стала известной благодаря победе на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения (Костромская область).
На Нобелевскую премию мира выдвинули российскую уборщицу
Lenta.ru08:31
22

МИД Франции начал расследование утечки переговоров Макрона и Путина

Сегодня стало известно, что представитель МИД Франции сообщил информацию о том, что начато внутреннее расследование по поводу инцидента с публикацией переговоров между президентами Путиным и Макроном, в частности и о деле оппозиционера Алексея Навального.
KDPConsulting.ru03:18
263

«Открытые медиа»: в Кремле обсуждают возвращение карантина при 10 тыс. заболевших в день

В Кремле, правительстве и мэрии Москвы обсуждают возможность ввести карантин, если число заболевших коронавирусом вырастет до 10 тыс. человек в сутки, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и в кабмине.
Полит.ру10:10

В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник

"Рязанским межрайоным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели в одном из рязанских аквапарков 13-летнего мальчика", - говорится в сообщении ведомства.
ТАСС11:06
21

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
247