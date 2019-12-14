Экономика
ТАСССилуанов высоко оценил реализацию национальных проектов в Татарстане
По данным Минфина региона, общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов в Татарстане за 2019 год составляет 26,7 млрд, в том числе за счет средств федерального бюджета - 19 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
Политика
Джулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal.
Энергетика
В «Нафтогазе» определились с ценами на газ с 1 января 2020 года
Цена на газ для промышленных предприятий с 1 января 2020 года будет снижена на 6,2-6,4 процента.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Хоккей
Сборная России по буллитам обыграла Чехию на Кубке «Первого канала»
Ранее в субботу сборная Финляндии обыграла Швецию со счетом 5:1. После второго тура Кубка «Первого канала» финны лидируют в турнирной таблице с четырьмя очками.
Здоровье
Врачи назвали причины образования камней в почках
Общество
Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России
В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Политика
В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»
Ранее Кулеба заявил, что Киев надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за санкций США.
Музыка
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Политика
МИД Украины рассказал о подготовке к новому «нормандскому саммиту»
9 декабря в Елисейском дворце в Париже прошла очередная "нормандская встреча" лидеров России, Украины, Германии и Франции.
Происшествия
В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна
В Санкт-Петербурге полицейский спас двухлетнюю девочку, которую мать хотела выбросить из окна пятого этажа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
Политика
Брекзит завершает начатое Крымом
Победа консерваторов Бориса Джонсона на парламентских выборах в Великобритании закрывает длившуюся три с половиной года интригу с Брекзитом - уже через полтора месяца Великобритания покинет Евросоюз.
Политика
Песков заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»
Судьбоносного прорыва на саммите в "нормандском формате" не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Два человека погибли в Москве в результате падения машины в Яузу
Легковой автомобиль упал в реку Яузу на востоке Москвы после столкновения с грузовиком. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.
Авто
Перечислены самые популярные автомобили-трехлетки в России
Эксперты назвали самые популярные авто-трехлетки в массовом и премиальном сегменте.
Единоборства
UFC анонсировал бой Хабиба и Фергюсона
Американская бойцовская организация UFC анонсировала бой действующего чемпиона промоушена в легокм весе Хабиба Нурмагомедова и американского бойца смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсона.
Армия и оружие
Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов
Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
Происшествия
Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Политика
Путин внес законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести»
Президент Владимир Путин предложил присваивать городам России почетное звание «Город трудовой доблести».
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале удвоилось
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области выросло до 15 человек, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Футбол
Орешкин пообещал, что ВЭБ не будет вмешиваться в управление ЦСКА
Министр экономического развития и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин сообщил, что банк не будет вмешиваться в оперативное управление ПФК ЦСКА.
Общество
Митрополит Иларион дал совет Егору Жукову
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион посоветовал студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, получившему условный срок за публичные призывы к экстремизму в Интернете, сначала завершить образование, а лишь затем посвятить себя политике.
Фигурное катание
Алина Загитова приостановила спортивную карьеру
Здоровье
Врачи главной детской больницы Башкортостана написали письмо Путину
Почему ради статистики российские врачи идут на должностные преступления Авторы открытого письма рассказали о проблемах больницы.
Происшествия
СК начал проверку после падения башенного крана на Урале
Следователи начали проверку по факту падения башенного крана на проезжую часть в субботу в городе Карпинске Свердловской области, сообщает СУСК по региону.