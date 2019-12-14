Экономика
ТАСССилуанов высоко оценил реализацию национальных проектов в Татарстане
По данным Минфина региона, общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов в Татарстане за 2019 год составляет 26,7 млрд, в том числе за счет средств федерального бюджета - 19 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 16:02, Ашберн
Футбол
Малком показал видео со своими голами на тренировке «Зенита»
Бразильская звезда петербургского «Зенита» Малком показал свои голы на тренировке сине-бело-голубых.
Футбол
Лэмпард попросил «Челси» купить летом нового вратаря
Если голкипер будет куплен, то нынешний первый номер «Челси» Кепа Аррисабалага может потерять место в основном составе.
Наука
Наблюдения за шимпанзе помогли понять, как люди научились танцевать
Исследователи из Уорвикского университета выяснили, что шимпанзе могут чувствовать ритм и двигаться синхронно.
Политика
Курдские радикалы погибли от взрыва бомбы в сирийском Дейр-эз-Зоре
При взрыве бомбы погибло трое курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF).
Происшествия
Подозреваемую в убийстве Шеремета арестовали на два месяца
Печерский районный суд Киева отправил в СИЗО на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие называет исполнителем убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила о приостановлении карьеры
В интервью Первому каналу олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Алина Загитова объявила о приостановлении карьеры.
Политика
Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Кино
Рецензия на боевик Майкла Бэя «6 Underground» с Райаном Рейнольдсом
На Netflix вышел боевик Майкла Бэя "Призрачная шестерка" (или "Шестеро вне закона") — про команду под руководством таинственного миллиардера, члены которой сражаются со злодеями международного масштаба в режиме инкогнито.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Футбол
АЕК победил в первом матче Карреры
АЕК в гостевом матче 14-го тура чемпионата Греции победил «Ксанти» (1:0). Эта встреча стала первой для афинской команды под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.
Футбол
«Лейпциг» в гостях разгромил «Фортуну» в матче чемпионата Германии
Футболисты "Лейпцига" разгромили на выезде "Фортуну" в матче 15-го тура чемпионата Германии и поднялись на первое место в таблице бундеслиги.
Шоу-бизнес
Андрей Губин возвращается на сцену
Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену. Об этом сообщил продюсер Тарас Ващишин на странице своего Instagram.
Происшествия
В Крыму умер отец керченского стрелка
В Крыму умер отец керченского стрелка Игорь Росляков.
Гаджеты
Samsung презентовал новое поколение смартфонов Galaxy A
Гаджеты
MSI выпустила видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT
Производитель MSI заявил о создании восьми графических ускорителей на платформе AMD Radeon RX 5500 XT.
Политика
Песков назвал Россию островком стабильности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Хоккей
Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Политика
Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot
Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли.
Единоборства
Шлеменко победил экс-бойца UFC американца Бранча
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко победил экс-бойца UFC американца Дэвида Бранча на турнире RCC 7.
Общество
Украинские министры пожаловались на низкие зарплаты в правительстве
Украинские министры, которые до назначения в правительство страны работали в частном секторе, жалуются на низкую зарплату чиновника и возникшие сложности с содержанием своих семей.
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Авто
В 2020 году в России введут новый документ на автомобиль
В РФ хотят ввести новый документ для транспортного средства.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.