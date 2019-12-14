Экономика
ТАСССилуанов высоко оценил реализацию национальных проектов в Татарстане
По данным Минфина региона, общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов в Татарстане за 2019 год составляет 26,7 млрд, в том числе за счет средств федерального бюджета - 19 млрд рублей.
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«Мишустин высоко ценит поддержку республики и лично вашу, Рустам Нургалиевич»
БИЗНЕС Onlineвчера в 10:15
«Аплодисменты Минниханову». Силуанов заявил о реструктуризации кредитов Татарстана
ProKazan.ruвчера в 04:28
НДС — понятие растяжимое: как татарстанские налоговики удивляли Антона Силуанова
Реальное времявчера в 10:50
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Кино
Мединский опечален сборами голливудских фильмов в России
В ноябре на деловом завтраке в рамках VIII санкт-петербургского международного культурного форума Мединский раскритиковал фонд кино за неэффективную работу по продвижению российских фильмов за рубежом и в малых городах России.
Фигурное катание
Алина Загитова приостановила спортивную карьеру
Общество
На космодроме Восточный начался монтаж стартового стола для «Ангары»
Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету «Ангара» на космодроме Восточный стартовал в воскресенье, 15 декабря.
Происшествия
В Петербурге спасли ребенка, которого мать грозилась выбросить из окна
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Армия и оружие
КНДР провела еще одно испытание на космодроме Сохэ
Неделю назад Северная Корея уже проводила испытания, которые касались тестирования твердотопливного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет.
Гаджеты
Microsoft показала новый логотип Windows
Компания продемонстрировала новый логотип Windows 10X, который может перейти в обычный Windows 10, а также 100 иконок стандартных программ: Калькулятор, Календарь, Почта, Skype и тому подобное.
Политика
Польша не хочет конфронтации Запада с Россией
Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Футбол
Что значит приход ВЭБ в ЦСКА. Мнение Зеленова
По оценке РБК, московский клуб оставался должен ВЭБу более 300 миллионов долларов. Теперь задолженность конвертировалась в акции.
Общество
Украинские министры попросили повысить им зарплату
Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.
Политика
Песков: формально Киев не выдвигал инициатив о миссии ООН в Донбассе
Украина пока формально не выдвигала новых инициатив о размещении миссии ООН в Донбассе, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Названа дата слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Очередные слушания по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут 25 февраля 2020 года.
Космос
Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной
В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
Общество
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая
Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.
Политика
Сенатор Грэм спрогнозировал прекращение процедуры импичмента Трампа
Процедура импичмента американского президента США Дональда Трампа безрезультатно завершится уже в скором времени.
Культура
Мария Шарапова снялась в сериале с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон
Речь идет о сериале «Утреннее шоу», в котором снимаются такие знаменитости как Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
Политика
Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Россия и Украина предварительно договорились о транзите газа.
Шоу-бизнес
Александра Бортич перестала скрывать беременность
Актриса поблагодарила коллег за поздравления. Александра Бортич скоро впервые станет мамой.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Хоккей
«Тампа» уступила «Вашингтону» в матче НХЛ, Кучеров получил травму
"Вашингтон" одержал победу над "Тампа Бэй" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Общество
Китай отложил повышение пошлин на товары из США
"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Армия и оружие
В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете
Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильных порывов ветра.
Общество
40 тысяч человек вышли на протест в Риме
40 тысяч человек вышли на демонстрацию против одного из лидеров правой партии "Лига Севера", министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в центре Рима, сообщает Reuters.
Политика
Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг
Футбол
«Шахтер» обыграл «Зарю» в матче чемпионата Украины по футболу
Футболисты донецкого "Шахтера" победили луганскую "Зарю" в матче 18-го тура чемпионата Украины.
Общество
Россияне начали покупать более дорогие смартфоны
"Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года",— отметил представитель группы "М.Видео—Эльдорадо" Владимир Чайка.
Общество
«Мисс мира» стала девушка из Ямайки, россиянку в финал не взяли
В Лондоне в субботу, 14 декабря, прошел международный конкурс "Мисс мира 2019".
Авто
Минпромторг сдвинул сроки начала серийного производства Aurus
Минпромторг РФ сдвинул сроки начала серийного производства автомобилей Aurus с середины 2020-го на первый квартал 2021 года.