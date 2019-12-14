Экономика

ТАССТАСССилуанов высоко оценил реализацию национальных проектов в Татарстане

По данным Минфина региона, общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов в Татарстане за 2019 год составляет 26,7 млрд, в том числе за счет средств федерального бюджета - 19 млрд рублей.
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Госдолг Татарстана потратят на развитие

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«Мишустин высоко ценит поддержку республики и лично вашу, Рустам Нургалиевич»

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Силуанов сообщил о готовности РФ реструктуризовать госдолг Татарстана

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Силуанов заявил о реструктуризации госдолга Татарстана

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Антон Силуанов оценил уровень исполнения нацпроектов в Татарстане

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НДС — понятие растяжимое: как татарстанские налоговики удивляли Антона Силуанова

Реальное времявчера в 10:50
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Кино

Мединский опечален сборами голливудских фильмов в России

В ноябре на деловом завтраке в рамках VIII санкт-петербургского международного культурного форума Мединский раскритиковал фонд кино за неэффективную работу по продвижению российских фильмов за рубежом и в малых городах России.
БИЗНЕС Online 13 декабря в 11:46
Фигурное катание

Алина Загитова приостановила спортивную карьеру

Областная газета 13 декабря в 13:40
Общество

На космодроме Восточный начался монтаж стартового стола для «Ангары»

Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету «Ангара» на космодроме Восточный стартовал в воскресенье, 15 декабря.
РБК вчера в 22:19
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать грозилась выбросить из окна

Интерфакс вчера в 07:19
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 13 декабря в 10:10
Армия и оружие

КНДР провела еще одно испытание на космодроме Сохэ

Неделю назад Северная Корея уже проводила испытания, которые касались тестирования твердотопливного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет.
Эхо Москвы вчера в 02:30
Гаджеты

Microsoft показала новый логотип Windows

Компания продемонстрировала новый логотип Windows 10X, который может перейти в обычный Windows 10, а также 100 иконок стандартных программ: Калькулятор, Календарь, Почта, Skype и тому подобное.
The GEEK 12 декабря в 15:25
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Футбол

Что значит приход ВЭБ в ЦСКА. Мнение Зеленова

По оценке РБК, московский клуб оставался должен ВЭБу более 300 миллионов долларов. Теперь задолженность конвертировалась в акции.
Спорт-Экспресс вчера в 10:50
Общество

Украинские министры попросили повысить им зарплату

Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.
РИА Новости вчера в 13:57
Происшествия

В Омске родители заставляли ребенка в наказание стоять на гречке

ТАСС 00:41
Политика

Песков: формально Киев не выдвигал инициатив о миссии ООН в Донбассе

Украина пока формально не выдвигала новых инициатив о размещении миссии ООН в Донбассе, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Общество

Названа дата слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Очередные слушания по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут 25 февраля 2020 года.
Телеканал 360° вчера в 03:09
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
РБК 10 декабря в 02:20
Общество

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая

Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.
РИА Новости вчера в 23:28
Политика

Сенатор Грэм спрогнозировал прекращение процедуры импичмента Трампа

Процедура импичмента американского президента США Дональда Трампа безрезультатно завершится уже в скором времени.
Известия вчера в 17:00
Культура

Мария Шарапова снялась в сериале с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон

Речь идет о сериале «Утреннее шоу», в котором снимаются такие знаменитости как Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
Bimru.ru 13 декабря в 09:56
Политика

Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Россия и Украина предварительно договорились о транзите газа.
Реальное время 13 декабря в 12:12
Шоу-бизнес

Александра Бортич перестала скрывать беременность

Актриса поблагодарила коллег за поздравления. Александра Бортич скоро впервые станет мамой.
7Дней.ру 13 декабря в 04:00
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Хоккей

«Тампа» уступила «Вашингтону» в матче НХЛ, Кучеров получил травму

"Вашингтон" одержал победу над "Тампа Бэй" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:22
Общество

Китай отложил повышение пошлин на товары из США

"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Газета.Ru 00:19
Армия и оружие

В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете

Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
RT на русском вчера в 21:40
Общество

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильных порывов ветра.
Мослента вчера в 03:17
Общество

40 тысяч человек вышли на протест в Риме

40 тысяч человек вышли на демонстрацию против одного из лидеров правой партии "Лига Севера", министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в центре Рима, сообщает Reuters.
Газета.Ru вчера в 17:48
Политика

Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

REGNUM вчера в 23:56
Футбол

«Шахтер» обыграл «Зарю» в матче чемпионата Украины по футболу

Футболисты донецкого "Шахтера" победили луганскую "Зарю" в матче 18-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости вчера в 12:07
Общество

Россияне начали покупать более дорогие смартфоны

"Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года",— отметил представитель группы "М.Видео—Эльдорадо" Владимир Чайка.
РИА Новости вчера в 22:43
Общество

«Мисс мира» стала девушка из Ямайки, россиянку в финал не взяли

В Лондоне в субботу, 14 декабря, прошел международный конкурс "Мисс мира 2019".
Вести.Ru вчера в 12:52
Авто

Минпромторг сдвинул сроки начала серийного производства Aurus

Минпромторг РФ сдвинул сроки начала серийного производства автомобилей Aurus с середины 2020-го на первый квартал 2021 года.
Motor 13 декабря в 08:52
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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