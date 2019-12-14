Экономика
ТАСССилуанов высоко оценил реализацию национальных проектов в Татарстане
По данным Минфина региона, общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов в Татарстане за 2019 год составляет 26,7 млрд, в том числе за счет средств федерального бюджета - 19 млрд рублей.
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Кино
«Союзмультфильм» показал продолжение мультфильма «Умка»
Хоккей
Сборная России по буллитам победила Чехию на Кубке Первого канала
Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.
Биатлон
Кубок мира. Биатлонист Логинов взял серебро в гонке преследования
На этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, завершилась мужская гонка преследования.
Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Политика
Кремль заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»
На саммите «нормандской четверки», который состоялся в Париже 9 декабря, «судьбоносного» прорыва достигнуто не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Украинский боевик покончил с собой на позициях ВСУ в Донбассе
Украинский военнослужащий покончил жизнь самоубийством на позициях ВСУ в Донбассе.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Политика
Матвиенко прокомментировала отставку иркутского губернатора
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку, потому что понял, что не справляется с проблемами региона.
Политика
Митинг в поддержку Левченко и Грудинина проходит в центре Москвы
Акция организована в поддержку представителей партии: экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко и экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, против которых, по мнению КПРФ, ведётся информационная кампания.
Футбол
Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»
Культура
Участник «Поле чудес» отгадал слово с ошибкой и стал победителем
Участник капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале в финале передачи отгадал загаданное слово, написанное с орфографической ошибкой, и в итоге стал победителем.
Политика
Суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании, в котором рассматривается дело о долге Украины перед Россией, удалился на совещание.
Музыка
Скандал с Гагариной закатил Шнуров на «Голосе»
Политика
США и Китай договорились об условиях торговой сделки
Переговорщики США и Китая договорились об условиях заключения торговой сделки на первом этапе.
Футбол
Заря — Шахтер 0:0 (1-й тайм)
В 14 туре украинского первенства "горняки" взяли реванш у "Динамо" Киев (1:0). Затем подопечные Луиша Каштру разгромили "Львов" (4:1).
Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Сегодняшняя среднесуточная температура в столичном регионе соответствует началу апреля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Наука
Определен естественный предел жизни человека
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера
Артистка предстала на публике в смелом образе. 31-летняя российская актриса Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера.
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Малышева пояснила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов также может вызвать ожирение и стать причиной образования раковых заболеваний.
Шоу-бизнес
Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку
Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета
Ранее Печерский райсуд Киева отправил в СИЗО на два месяца предполагаемую исполнительницу убийства, детского врача Юлию Кузьменко.
Общество
Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы
На открытии школы в поселке Гидроторф (Нижегородская область) депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщил местный портал "НН.ру".
Фигурное катание
Алина Загитова приостановила соревновательную карьеру
Российская фигуристка Алина Загитова объявила, что берет паузу в своей карьере. Она сообщила о своем решении в эфире «Первого канала».
Музыка
Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню
Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
Происшествия
Подросток покончил с собой из-за кражи шоколада в магазине
13-летний подросток покончил с собой из-за того, что родители узнали о том, что он украл шоколад из магазина.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Армия и оружие
ЛНР обвинила ВСУ и СМИ в подготовке постановочных сюжетов об обстрелах
Политика
Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot
Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли.