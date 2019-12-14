Экономика

ТАССТАСССилуанов высоко оценил реализацию национальных проектов в Татарстане

По данным Минфина региона, общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов в Татарстане за 2019 год составляет 26,7 млрд, в том числе за счет средств федерального бюджета - 19 млрд рублей.
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Силуанов сообщил о готовности РФ реструктуризовать госдолг Татарстана

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Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.
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На этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, завершилась мужская гонка преследования.
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Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
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Кремль заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»

На саммите «нормандской четверки», который состоялся в Париже 9 декабря, «судьбоносного» прорыва достигнуто не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Украинский боевик покончил с собой на позициях ВСУ в Донбассе

Украинский военнослужащий покончил жизнь самоубийством на позициях ВСУ в Донбассе.
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Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
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Матвиенко прокомментировала отставку иркутского губернатора

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку, потому что понял, что не справляется с проблемами региона.
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Политика

Митинг в поддержку Левченко и Грудинина проходит в центре Москвы

Акция организована в поддержку представителей партии: экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко и экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, против которых, по мнению КПРФ, ведётся информационная кампания.
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Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»

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Участник «Поле чудес» отгадал слово с ошибкой и стал победителем

Участник капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале в финале передачи отгадал загаданное слово, написанное с орфографической ошибкой, и в итоге стал победителем.
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Суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании, в котором рассматривается дело о долге Украины перед Россией, удалился на совещание.
Евразия Daily 12 декабря в 16:42
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Скандал с Гагариной закатил Шнуров на «Голосе»

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Переговорщики США и Китая договорились об условиях заключения торговой сделки на первом этапе.
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Футбол

Заря — Шахтер 0:0 (1-й тайм)

В 14 туре украинского первенства "горняки" взяли реванш у "Динамо" Киев (1:0). Затем подопечные Луиша Каштру разгромили "Львов" (4:1).
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Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
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Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Сегодняшняя среднесуточная температура в столичном регионе соответствует началу апреля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
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Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Малышева пояснила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов также может вызвать ожирение и стать причиной образования раковых заболеваний.
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Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку

Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
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В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
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Суд арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета

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Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы

На открытии школы в поселке Гидроторф (Нижегородская область) депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщил местный портал "НН.ру".
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Алина Загитова приостановила соревновательную карьеру

Российская фигуристка Алина Загитова объявила, что берет паузу в своей карьере. Она сообщила о своем решении в эфире «Первого канала».
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Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню

Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
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13-летний подросток покончил с собой из-за того, что родители узнали о том, что он украл шоколад из магазина.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
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ЛНР обвинила ВСУ и СМИ в подготовке постановочных сюжетов об обстрелах

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Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли.
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