Экономика

ТАССТАСССилуанов высоко оценил реализацию национальных проектов в Татарстане

По данным Минфина региона, общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов в Татарстане за 2019 год составляет 26,7 млрд, в том числе за счет средств федерального бюджета - 19 млрд рублей.
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Антон Силуанов оценил уровень исполнения нацпроектов в Татарстане

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Космос

NASA опубликовало фото загадочного осколка на поверхности Марса

Что происходит 13 декабря в 07:14
Общество

Китай отложил повышение пошлин на товары из США

Власти Китая временно отложили запланированное на 15 декабря повышение пошлин на американский импорт, в том числе на автомобили и автозапчасти.
РЕН ТВ вчера в 23:55
Общество

Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
Известия 02:15
Происшествия

Нетрезвая компания на Сахалине напала на фельдшеров скорой помощи

Компания нетрезвых молодых людей напала на приехавший на вызов двух сотрудников скорой помощи в Долинске на Сахалине.
ТАСС 02:02
Фигурное катание

Траньков обвинил поклонников фигурного катания в буллинге

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков обвинил поклонников данного вида спорта в излишней агрессии и жестокости по отношению к спортсменам.
Газета.Ru 05:35
Армия и оружие

В США сообщили об испытании направленной против российской ПВО ракеты

Генерал заявил, что новая ракета на европейском театре военных действий будет нацелена главным образом против российских радиолокационных станций ПВО, а в Тихом океане — против китайских боевых кораблей.
RT на русском 04:27
Общество

Арки Крымского моста подсветили цветами триколора

Арочный участок Крымского моста подсветили цветами российского флага с помощью светильников с белыми, синими и красными светодиодами, в ночь на воскресенье произведено тестирование освещения по всей длине моста, которое будет работать после открытия железнодорожного движения, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
РИА Новости 04:32
Музыка

«Россия-1» вырезала слово «протесты» из песни Би-2

Телеканал «Россия-1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах» во время трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория».
Lenta.ru 05:33
Единоборства

Российский боец Ян нокаутировал члена Зала славы UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян одержал победу над американцем Юрайем Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.
Lenta.ru 01:41
Политика

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
РБК вчера в 08:09
Общество

Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Газета.Ru 04:36
Общество

В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

Газета.Ru вчера в 13:06
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Космос

Китай собирается с 2030 года начать поиск пригодных для жизни планет

Китай с 2030 года может приступить к изучению космического пространства за Солнечной системой и поиску пригодных для жизни планет, сообщило издание NEWS.ru со ссылкой на слова генерального директора Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Юань Цзе.
Радио Sputnik вчера в 10:47
Культура

Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Lenta.ru вчера в 16:59
Футбол

Сульшер провел срочную встречу с Холандом и позвал его в «МЮ»

Газета.Ru вчера в 22:32
Политика

Россия ответила на идею Японии забрать все Курильские острова

Lenta.ru 04:41
Политика

Нацист Дроздов потребовал уничтожить «как вид» русскоязычных детей на Украине

Русскоязычное население Украины должно быть уничтожено в стране как вид. Об этом заявил украинский телеведущий, львовский нацист Дроздов.
ИА Новороссия 02:19
Политика

Кремль заявил о прервавшем разговор Путина и Зеленского Макроне

РБК 03:23
Происшествия

В результате землетрясения на Филиппинах погиб ребенок

Газета.Ru 04:49
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
ТАСС 05:32
Кино

Умерла французская актриса Анна Карина

Во Франции скончалась в возрасте 79 лет актриса датского происхождения Анна Карина, сообщают французские СМИ.
Московский Комсомолец 05:07
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира»

Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса.
РИА Новости вчера в 12:25
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 13 декабря в 16:47
Футбол

Вопрос от агента Маньякова: «Аленичев возглавит «Ротор»?»

Агент Александр Маньяков, который представляет интересы бывшего главного тренера тульского «Арсенала» и «Енисея» Дмитрия Аленичева, рассказал о планах специалиста.
Спорт-Экспресс вчера в 09:14
Происшествия

Во Владивостоке дрифтер повредил дорогостоящую новогоднюю фигуру

REGNUM 03:57
Спорт

Женская сборная России по гандболу завоевала бронзу чемпионата мира

Женская сборная России победила Норвегию в матче за третье место чемпионата мира по гандболу в Японии. Встреча завершилась со счётом 33:28.
RT на русском 05:15
Энергетика

В следующем году цена на газ на Украине вырастет почти на 30%

Стоимость вырастет почти на 30% - до 5,5 тысячи гривен, или примерно 230 долларов за тысячу кубометров.
Ореанда-Новости 13 декабря в 13:36
Здоровье

Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
РИА Новости 01:14
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Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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