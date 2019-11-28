Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть вопрос о сокращении числа надзорных органов в ходе так называемой регуляторной гильотины. Об этом шла речь на заседании правительства, посвященном реформе контрольно-надзорной деятельности.

с чего всё началось

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости". По его мнению, стоит пересмотреть количество надзоров и при необходимости уменьшить его.

Политика Выяснено отношение белорусов к России Подавляющее большинство граждан Белоруссии выступает за союзнические и партнерские отношения с Россией.

Происшествия Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.

Общество Ангела Меркель упала на сцене в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.

Авто Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.

Общество Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.

Футбол ЦСКА и «Лудогорец» объявили стартовые составы на матч ЛЕ Федор Чалов и Никола Влашич выйдут в стартовом составе московского ЦСКА на матч группового этапа Лиги Европы против болгарского "Лудогорца", сообщается на сайте УЕФА.

Политика Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.

Общество Аксенов назвал заявления владельца парка «Тайган» провокацией Глава Крыма Сергей Аксенов считает провокационными действия владельца парка "Тайган" Олега Зубкова, но пообещал не закрывать зоопарк и не дать умертвить животных.

Общество В Минпросвещения одобрили измененные стандарты образования Совет при Минпросвещения одобрил проекты федеральных образовательных стандартов начального и основного общего образования, передает корреспондент РБК.

Политика Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

Общество «Роскосмос» объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА Зарплата гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна, за счет доплат за доступ к секретной информации, объяснил в четверг руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.

Общество Россиян ждут 2 двухдневные рабочие недели Последняя рабочая неделя 2019 года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря.