Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры с требованием взыскать 750 миллионов долларов с братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, находящихся под стражей по обвинению в создании преступного сообщества и хищениях на 11 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Ошеров.
Экс-президент Украины Перт Порошенко пытался выехать в Польшу для участия в Парламентской Ассамблее НАТО в Вильнюсе, однако его не пропустили на границе, сообщили в возглавляемой им партии «Европейская солидарность».