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Силуанов: запрет на вывоз капитала сохранится до снятия санкций и разморозки резервов

Запрет на вывоз капитала из РФ для инвесторов из недружественных стран сохранится до снятия санкций и разморозки золотовалютных резервов РФ, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
РИА Новости
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы.
РИА Новости
Силуанов ранее заявил, что санкции лишили Россию доступа к $300 млрд своих резервов.
Интерфакс
ЦБ ввел запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими валюты из российской финансовой системы.
Smotrim.ru

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