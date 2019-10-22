Экономика
Телеканал 360°Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году
Первый вице-премьер России, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в 2020 году зарплаты сотрудников бюджетных организаций вырастут на 7%. Заявление было сделано в эфире Первого канала.
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Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Общество
Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100
Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
ТАСС 06:24
Здоровье
В медицинских вузах России увеличится количество бюджетных мест
Глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей за счет увеличения бюджетных мест в вузах.
Дума ТВ 03:57
Авто
В России появилась новая VIP-версия минивэна Toyota Hiace
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.
Автоновости дня 05:54
Армия и оружие
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Общество
Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид
Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
REGNUM 04:10
Шоу-бизнес
Старшая дочь Сталлоне в образе Лары Крофт затмила Анджелину Джоли
На снимке старшая дочь запечатлена в образе Лары Крофт, который она заранее приготовила для празднования Хэллоуина.
Kleo.ru 04:58
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43
Политика
Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России
Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM вчера в 17:36
Здоровье
Врач указал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия
Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Ugpressa.ru вчера в 17:13
Общество
Госдума сократила рабочий день для части россиянок
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о сокращенном рабочем дне для проживающих и работающих в сельской местности женщин.
Lenta.ru вчера в 07:11
Общество
Дания одобрила «Балтийский газопровод» раньше «Северного потока-2»
Проект получил одобрение Копенгагена до «Северного потока-2», который подавал заявку раньше.
Евразия Daily 06:52
Происшествия
В Харькове два человека пострадали при стрельбе возле торгового центра
Стрельба произошла возле супермаркета в Харькове, пострадали два человека, в городе объявлена операция "Сирена", заявили в пятницу в пресс-службе Главного управления Нацполиции области.
РИА Новости 06:53
Армия и оружие
В Сербию прибыли комплексы С-400 и «Панцирь С»
Как сообщили в Минобороны России, дивизия комплексов С-400 «Триумф» и батарея «Панцирей С» были переброшены в Сербию, где они впервые примут участие в военных учениях за рубежом.
ANNA-News вчера в 06:11
Общество
Сотрудники ФСБ изъяли документы в Минлесхозе Красноярского края
Проверку деятельности регионального лесного министерства совместно провели Минприроды России, Рослесхоз, прокуратура Красноярского края, ФСБ и МВД России.
ТАСС 03:44
Происшествия
Полиция возбудила дело после обнаружения в Москве брошенного младенца
Полиция Москвы возбудила уголовное дело после обнаружения на улице брошенной шестимесячной девочки. Силовики разыскивают родителей ребенка.
Известия 05:06
Шоу-бизнес
Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой
В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
ФАН 03:40
Единоборства
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Происшествия
Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников
Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
РБК 03:52
Шоу-бизнес
Бородина опровергла наличие тайной сестры
Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
WomanHit.ru вчера в 12:25
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК вчера в 12:23
Экономика
Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года
Исторический минимум по российскому риску — 36,9 пункта — был зафиксирован 5 июня 2007 года.
РБК 00:00
Общество
На Украине ввели в оборот новую банкноту
Нацбанк Украины в пятницу ввел в обращение банкноту в тысячу гривен с изображением академика Владимира Вернадского.
Российская газета 04:43
Общество
Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru вчера в 13:42
Происшествия
Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков
Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
RT на русском 05:16
Армия и оружие
Появилось видео переброски российских военных полицейских в Сирию
Телеканал «Звезда» опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента военных полицейских из России.
РБК 00:47