Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году

Первый вице-премьер России, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в 2020 году зарплаты сотрудников бюджетных организаций вырастут на 7%. Заявление было сделано в эфире Первого канала.
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Силуанов рассказал об инфляции до 2022 года

Телеканал 360°вчера в 18:17

Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения

ТАССвчера в 14:28

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Газета.Ru22 октября в 13:21

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Говорит Москва22 октября в 13:48

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

РИА Новости22 октября в 13:42

Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат

News.ru22 октября в 13:30

Силуанов пообещал повысить зарплаты бюджетников в 2020 году

URA.Ru22 октября в 14:14
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 07:07, Ашберн
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

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Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
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Экономика

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
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Общество

Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100

Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
ТАСС 06:24
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Дума ТВ 03:57
Авто

В России появилась новая VIP-версия минивэна Toyota Hiace

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.
Автоновости дня 05:54
Армия и оружие

Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Общество

Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид

Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
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Шоу-бизнес

Старшая дочь Сталлоне в образе Лары Крофт затмила Анджелину Джоли

На снимке старшая дочь запечатлена в образе Лары Крофт, который она заранее приготовила для празднования Хэллоуина.
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Экономика

Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43
Политика

Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России

Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
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Здоровье

Врач указал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия

Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Ugpressa.ru вчера в 17:13
Общество

Госдума сократила рабочий день для части россиянок

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о сокращенном рабочем дне для проживающих и работающих в сельской местности женщин.
Lenta.ru вчера в 07:11
Общество

Дания одобрила «Балтийский газопровод» раньше «Северного потока-2»

Проект получил одобрение Копенгагена до «Северного потока-2», который подавал заявку раньше.
Евразия Daily 06:52
Происшествия

В Харькове два человека пострадали при стрельбе возле торгового центра

Стрельба произошла возле супермаркета в Харькове, пострадали два человека, в городе объявлена операция "Сирена", заявили в пятницу в пресс-службе Главного управления Нацполиции области.
РИА Новости 06:53
Армия и оружие

В Сербию прибыли комплексы С-400 и «Панцирь С»

Как сообщили в Минобороны России, дивизия комплексов С-400 «Триумф» и батарея «Панцирей С» были переброшены в Сербию, где они впервые примут участие в военных учениях за рубежом.
ANNA-News вчера в 06:11
Общество

Сотрудники ФСБ изъяли документы в Минлесхозе Красноярского края

Проверку деятельности регионального лесного министерства совместно провели Минприроды России, Рослесхоз, прокуратура Красноярского края, ФСБ и МВД России.
ТАСС 03:44
Происшествия

Полиция возбудила дело после обнаружения в Москве брошенного младенца

Полиция Москвы возбудила уголовное дело после обнаружения на улице брошенной шестимесячной девочки. Силовики разыскивают родителей ребенка.
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Шоу-бизнес

Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой

В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
ФАН 03:40
Единоборства

Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве

Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Происшествия

Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников

Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
РБК 03:52
Шоу-бизнес

Бородина опровергла наличие тайной сестры

Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
WomanHit.ru вчера в 12:25
Политика

Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК вчера в 12:23
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Lenta.ru 02:18
Экономика

Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года

Исторический минимум по российскому риску — 36,9 пункта — был зафиксирован 5 июня 2007 года.
РБК 00:00
Общество

На Украине ввели в оборот новую банкноту

Нацбанк Украины в пятницу ввел в обращение банкноту в тысячу гривен с изображением академика Владимира Вернадского.
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Общество

Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию

В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru вчера в 13:42
Происшествия

Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков

Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
RT на русском 05:16
Армия и оружие

Появилось видео переброски российских военных полицейских в Сирию

Телеканал «Звезда» опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента военных полицейских из России.
РБК 00:47
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