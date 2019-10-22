Первый вице-премьер России, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в 2020 году зарплаты сотрудников бюджетных организаций вырастут на 7%. Заявление было сделано в эфире Первого канала.

Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году

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