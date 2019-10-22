Экономика
Телеканал 360°Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году
Первый вице-премьер России, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в 2020 году зарплаты сотрудников бюджетных организаций вырастут на 7%. Заявление было сделано в эфире Первого канала.
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Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения
ТАСС22 октября в 14:35
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Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Политика
Зеленский очень ждет очередной «нормандской» встречи
На встрече Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на встречу «нормандской четверки» в самое ближайшее время.
Rostov gazeta вчера в 09:40
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Футбол
Футбольный клуб «Зенит» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов
Команда уступила на выезде «Лейпцигу» со счетом 1:2. Встреча прошла в рамках третьего тура группового этапа.
Эхо Москвы вчера в 18:26
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани вчера в 11:02
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru вчера в 23:33
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК 21 октября в 01:00
Общество
На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам
Известия вчера в 21:14
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС вчера в 12:10
Политика
В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram
Замминистра Минкомсвязи Алексей Волин решил пролить свет на ситуацию с Telegram в России, который формально считается заблокированным, но все продолжают им пользоваться.
Газета.Ru 02:46
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru вчера в 02:32
Армия и оружие
В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Соединённые Штаты не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
RT на русском 01:48
Автоспорт
Квят стал десятым на Гран-при Японии после дисквалификации «Рено»
Российская газета 03:49
Происшествия
Грузия доставила хакера Сумбаева к российской границе для экстрадиции
Сотрудники министерства юстиции Грузии доставили российского хакера Ярослава Сумбаева на таможенно-пропускной пункт «Ларс» для его дальнейшей экстрадиции в РФ.
REGNUM 03:58
Кино
Минкульт опубликовал «доску позора» кинематографистов
Министерство культуры и Фонд кино опубликовали «черный список» кинематографистов.
Культуромания вчера в 01:47
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 22 октября в 19:17
Общество
ФСБ разрешили изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд Российской Федерации не нашел нарушений в изъятии сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
REGNUM вчера в 02:08
Общество
«Нафтогаз» раскритиковал решение начать отопительный сезон в Киеве
Ранее мэр Киева Виталий Кличко анонсировал начало отопительного сезона в украинской столице с 25 октября.
RT на русском 03:24
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Армия и оружие
Россия перебросила в Сербию дивизион С-400 для учений
RT на русском 04:18
Общество
Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:07
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix
Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.
Gmbox.ru 04:30
Футбол
Россия примет ЧМ по пляжному футболу 2021 года
Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года.
ФАН 02:28
Происшествия
В Вольске произошел выброс нефтепродуктов в Волгу
Вольская неделя вчера в 09:30
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
REGNUM вчера в 05:53
Политика
Трамп отменил санкции США против Турции
Вашингтон отменяет санкции, введенные против Турции в связи с началом операции «Источник мира» в Сирии, заявил президент США Дональд Трамп.
Взгляд.ру вчера в 12:03
Армия и оружие
В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 03:02
Политика
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru вчера в 17:31