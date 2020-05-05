Коронавирус
Татар-информСилуанов заверил, что трасса Москва – Казань будет построена
Власти страны не планируют отказываться от строительства новой скоростной трассы М12 Москва – Казань, несмотря на экономические последствия пандемии коронавируса Covid-19. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Фигурное катание
Плющенко подтвердил переход Трусовой в свою академию
«Процесс начался, готовим официально документы на федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу», — сказал Плющенко.
REGNUM 08:54
Общество
Собянин исключил ослабление режима самоизоляции с 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не ослабнет с 12 мая, в городе разрешат работать промышленным предприятиям и строительству, что не означает снятия режима самоизоляции.
Известия 09:29
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках на фоне сложившейся ситуации в экономике, пишут «Ведомости».
Московский Комсомолец 06:48
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Политика
В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС 01:34
Политика
Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу
Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
Вести ФМ 09:43
Экономика
Белоусов: экономика России вступает в сложный период
Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина.
Вести.Ru 10:14
Экономика
Поступления налогов в России упали на треть
Поступления налогов в апреле резко снизились.
Российская газета 10:11
Общество
РБК: миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых.
Ведомости 10:56
Экономика
Минстрой: Выдано уже 2 тысячи ипотечных кредитов под 6,5%
Около 20 тысяч заявок на льготную ипотеку под 6,5% подано россиянами.
Российская газета 09:37
Авто
Старые «ГАЗоны» сняли с производства
По сообщению официальных дилеров компании «ГАЗ», запасов старых «ГАЗонов» практически не осталось.
ГЛАС.RU 04:51
Политика
Политолог Кошкин: США пытаются свергнуть Мадуро руками ЧВК Silvercorp
Силовой метод смещения действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро является логичным шагом США после провала информационной дискредитации властей Боливарианской Республики, считает политолог Андрей Кошкин.
Народные новости 09:52
Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
Общество
«Мне очень больно есть»: как выглядит девушка с самыми большими губами
В Интернете все обсуждают новую «звезду» Instagram. Ею стала девушка из Болгарии Андреа Иванова (22).
Peopletalk 04:13
Единоборства
Александр Емельяненко захотел сразиться с Майком Тайсоном
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал, что хочет сразиться с американским боксером Майком Тайсоном.
Mockva.ru 09:59
Футбол
Чемпионат Германии по футболу возобновят во второй половине мая
Германия планирует разрешить проведение матчей Бундеслиги, главного дивизиона чемпионата страны по футболу, со второй половины мая.
Интерфакс-Спорт 10:13
Общество
Минпросвещения: ОГЭ могут отменить, а ЕГЭ перенести
В Минпросвещения РФ пока не приняли решение о переносе сроков единого госэкзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемиологической обстановкой.
Вести.Ru вчера в 07:22
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Общество
В Брянской области с 7 мая вводится масочный режим
Обязательное ношение защитных масок и респираторов вводят с 7 мая для жителей Брянской области при нахождении в общественных местах, в том числе на улицах.
ТАСС 10:34
Экономика
20 млн работников частного сектора США потеряли работу в апреле
Число рабочих мест в частном секторе США сократилось более чем на 20 миллионов за прошлый месяц, согласно отчёту о занятости, подготовленному компанией Automatic Data Processing (ADP).
Вестник Кавказа 09:14
Происшествия
Столичный суд арестовал напавшего на полицейского мужчину
Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 2 июля Махмуджана Матмусаева, напавшего на полицейского при проверке документов на востоке столицы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
Интерфакс 09:58
Общество
В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
Шоу-бизнес
Умерла актриса, сыгравшая в «Мимино» и «Зависти богов»
В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Вести.Ru 09:00
Политика
Путин дал поручение правительству по выходу страны из самоизоляции
Президент России поручил кабмину координировать всю работу по снятию в стране карантинных мероприятий Такое поручение Владимир Путин дал в ходе масштабного совещания по ситуации с коронавирусом.
КМВ Новости 10:34
Здоровье
Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
Наука
Прототип двигателя на воздушной плазме работает без выхлопов
Команда исследователей из Уханьского университета разработала прототип двигателя, который использует воздушную плазму для движения.
Машины и Механизмы вчера в 16:19
Политика
В Киеве предложили обсудить расширение делегаций по Донбассу
Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в телефоном разговоре с политическими советниками лидеров стран "нормандского формата" предложил на следующем заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу 14 мая согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ, сообщает пресс-служба офиса в среду.
РИА Новости 10:25