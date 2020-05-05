Коронавирус
Татар-информСилуанов заверил, что трасса Москва – Казань будет построена
Власти страны не планируют отказываться от строительства новой скоростной трассы М12 Москва – Казань, несмотря на экономические последствия пандемии коронавируса Covid-19. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Экономика
Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год
Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
RT на русском 05:26
Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
Общество
Королевская семья поздравит сына Меган Маркл по видеосвязи
Королевская семья поздравит сына Меган Маркл по видеосвязи Сын Меган Маркл Арчи встречает свой первый день рождения.
Экспресс газета 04:25
Общество
В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ
В России для учащихся девятых классов могут отменить проведение основного государственного экзамена из-за распространения коронавируса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 19:18
Политика
В Кремле назвали отставку Назарбаевой внутренним делом Казахстана
Кремль назвал внутренним делом Казахстана прекращение полномочий Дариги Назарбаевой в качестве депутата сената, заявил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Общество
У министра культуры Ольги Любимовой выявили коронавирус
У министра культуры Ольги Любимовой выявили коронавирус.
Газета.Ru 07:33
Здоровье
В Саратовской области не хотят вводить перчаточный режим
Чиновник оценил необходимость введения перчаточного режима, сказав, что эта мера бесполезна, так как жители в большинстве своем не пользуются данным средством защиты должным образом.
Четвертая Власть 05:57
Политика
Глава Минздрава: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших.
Коммерсантъ 07:07
Общество
В Счетной палате назвали условие неизбежности второй волны COVID-19
Одномоментное снятие всех ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сделает приход второй волны болезни неизбежным.
РБК 07:11
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy S20 продаются гораздо хуже предшественников
Как сообщается, по объёму продаж в первые недели после релиза смартфоны Galaxy S20 не смогли догнать своих предшественников.
3DNews 04:09
Политика
Путин и Лукашенко не обсуждали саммит ЕАЭС
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали саммит ЕАЭС, должен быть подготовлен субстантивный документ, затем будет принято решение о формате и дате встречи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:16
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров проверился на коронавирус
Экспресс газета вчера в 05:49
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия вчера в 07:24
Авто
Volvo отзывает почти 10 тысяч автомобилей в России
Компания Volvo отзывает в России автомобили Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90.
Автоновости дня 05:37
Общество
Коронавирус добрался до Шигонского района Самарской области
В Шигонском районе Самарской области выявлен первый заболевший коронавирусом, об этом сообщили в среду, 6 мая, представители регионального оперштаба.
ГТРК Самара 04:20
Футбол
Фабрегас: «Азара ждет большое будущее в „Реале“»
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поддержал бывшего партнера по «Челси» Эдена Азара, который ныне выступает за «Реал».
Sport24.ru 07:39
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
RT на русском 01:05
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04 мая в 06:41
Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
Происшествия
Завотделения больницы в Набережных Челнах умер от COVID-19
Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии городской больницы №5 Набережных Челнов Дмитрий Смородинов стал четвертой жертвой коронавируса в Татарстане.
РИА Новости 04:49
Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Футбол
Футболистка «Челси» высказалась об Абрамовиче
Футболистка лондонского "Челси" Бетани Ингланд высказалась о владельце клуба Романе Абрамовиче, передает Sky Sports.
Газета.Ru 07:44
Общество
Чиновники использовали катер МЧС для рыбалки в карантин
ИА Красная Весна вчера в 06:50
Общество
От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков).
Интерфакс 06:19
Экономика
«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай
По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК вчера в 14:15