Коронавирус

Татар-информТатар-информСилуанов заверил, что трасса Москва – Казань будет построена

Власти страны не планируют отказываться от строительства новой скоростной трассы М12 Москва – Казань, несмотря на экономические последствия пандемии коронавируса Covid-19. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомостивчера в 17:00

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Первые деньги на трассу Москва-Казань выделят в 2020 году

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Глава Минфина РФ: деньги на строительство трассы М12 Москва – Казань будут выделены уже в этом году

Казанские ведомости03:10

Власти не отказываются от строительства трассы Москва — Казань

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Власти не отказываются от строительства скоростной магистрали Москва-Казань

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Министр финансов рассказал о судьбе проекта скоростной трассы Москва – Казань в условиях кризиса

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Силуанов заверил, что трасса Москва – Казань будет построена

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Силуанов назвал замороженные из-за вируса проекты и стройки

РБКвчера в 19:46
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Экономика

Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год

Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
RT на русском 05:26
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Политика

Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений

Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
1K
Общество

Королевская семья поздравит сына Меган Маркл по видеосвязи

Королевская семья поздравит сына Меган Маркл по видеосвязи Сын Меган Маркл Арчи встречает свой первый день рождения.
Экспресс газета 04:25
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Фигурное катание

Стало известно об уходе фигуристки Трусовой от Тутберидзе

Lenta.ru 07:03
Общество

В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ

В России для учащихся девятых классов могут отменить проведение основного государственного экзамена из-за распространения коронавируса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 19:18
1,1K
Политика

В Кремле назвали отставку Назарбаевой внутренним делом Казахстана

Кремль назвал внутренним делом Казахстана прекращение полномочий Дариги Назарбаевой в качестве депутата сената, заявил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Общество

У министра культуры Ольги Любимовой выявили коронавирус

У министра культуры Ольги Любимовой выявили коронавирус.
Газета.Ru 07:33
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Здоровье

В Саратовской области не хотят вводить перчаточный режим

Чиновник оценил необходимость введения перчаточного режима, сказав, что эта мера бесполезна, так как жители в большинстве своем не пользуются данным средством защиты должным образом.
Четвертая Власть 05:57
10
Политика

Глава Минздрава: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших.
Коммерсантъ 07:07
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Общество

В Счетной палате назвали условие неизбежности второй волны COVID-19

Одномоментное снятие всех ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сделает приход второй волны болезни неизбежным.
РБК 07:11
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Гаджеты

Смартфоны Samsung Galaxy S20 продаются гораздо хуже предшественников

Как сообщается, по объёму продаж в первые недели после релиза смартфоны Galaxy S20 не смогли догнать своих предшественников.
3DNews 04:09
1
Политика

Путин и Лукашенко не обсуждали саммит ЕАЭС

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали саммит ЕАЭС, должен быть подготовлен субстантивный документ, затем будет принято решение о формате и дате встречи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:16
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров проверился на коронавирус

Экспресс газета вчера в 05:49
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия вчера в 07:24
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Авто

Volvo отзывает почти 10 тысяч автомобилей в России

Компания Volvo отзывает в России автомобили Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90.
Автоновости дня 05:37
Общество

Коронавирус добрался до Шигонского района Самарской области

В Шигонском районе Самарской области выявлен первый заболевший коронавирусом, об этом сообщили в среду, 6 мая, представители регионального оперштаба.
ГТРК Самара 04:20
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Футбол

Фабрегас: «Азара ждет большое будущее в „Реале“»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поддержал бывшего партнера по «Челси» Эдена Азара, который ныне выступает за «Реал».
Sport24.ru 07:39
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
RT на русском 01:05
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04 мая в 06:41
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Политика

В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов

По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
1,2K
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
7,4K
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,5K
Происшествия

В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади

РИА Новости 06:25
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Происшествия

Завотделения больницы в Набережных Челнах умер от COVID-19

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии городской больницы №5 Набережных Челнов Дмитрий Смородинов стал четвертой жертвой коронавируса в Татарстане.
РИА Новости 04:49
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Политика

Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку

«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
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Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
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Футбол

Футболистка «Челси» высказалась об Абрамовиче

Футболистка лондонского "Челси" Бетани Ингланд высказалась о владельце клуба Романе Абрамовиче, передает Sky Sports.
Газета.Ru 07:44
Общество

Чиновники использовали катер МЧС для рыбалки в карантин

ИА Красная Весна вчера в 06:50
30
Общество

От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков).
Интерфакс 06:19
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Экономика

«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай

По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК вчера в 14:15
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