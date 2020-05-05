Коронавирус
Татар-информСилуанов заверил, что трасса Москва – Казань будет построена
Власти страны не планируют отказываться от строительства новой скоростной трассы М12 Москва – Казань, несмотря на экономические последствия пандемии коронавируса Covid-19. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Космос
На дне океана у берегов Японии обнаружена странная «ползущая» пирамида
Территория новостей 04 мая в 08:08
Энергетика
Силуанов озвучил прогноз Минфина РФ о стоимости нефти
Силуанов отметил, что Россия проживет и при стоимости барреля в 10 долларов. Для этого были созданы необходимые финансовые буферы.
Политика Сегодня вчера в 19:14
Общество
Во Владимирской области больше тысячи человек заболели коронавирусом
По состоянию на 10 часов утра 6 мая во Владимирской области выявлен 1001 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Владимирские ведомости 02:51
Общество
В Пискаревском парке демонтировали памятник самоизоляции
Садовники демонтировали памятник самоизоляции в Пискаревском парке.
Телеканал Санкт-Петербург 05:02
Политика
Участие Мишустина в совещании с Путиным по коронавирусу не планируется
Участие премьер-министра Михаила Мишустина в совещании в видеоформате с российским лидером Владимиром Путиным по реализации решений по борьбе с коронавирусом не планируется.
RT на русском 04:19
Общество
В России в реанимации находятся 1200-1500 пациентов с коронавирусом
На сегодняшний день в реанимации находятся порядка 1200-1500 человек с коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 05:55
Общество
Минпросвещения: ОГЭ могут отменить, а ЕГЭ перенести
В Минпросвещения РФ пока не приняли решение о переносе сроков единого госэкзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемиологической обстановкой.
Вести.Ru вчера в 07:22
Политика
Трамп в письме Путину назвал саммит «ядерной пятерки» хорошей идеей
Президент США Дональд Трамп передал президенту России Владимиру Путину письмо, в котором назвал хорошей идеей проведение саммита «ядерной пятерки» (постоянных членов Совета безопасности ООН — Великобритании, Китая, России, США и Франции).
Коммерсантъ 03:56
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Общество
В Москве провели миллион тестов на коронавирус
Общее число тестов на коронавирус, проведенных в Москве, достигло 1 млн, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 02:37
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Мальчик взял ключи и угнал отцовский джип, чтобы прокатиться и повеселить маленькую сестру.
Российская газета 05:33
Экономика
Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
Общество
В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу
Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
Космос
Ученые выяснили условие появления внеземных цивилизаций
Вечерняя Москва 03 мая в 10:36
Наука
Как гены неандертальцев влияют на современного человека
Planet Today 04:41
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на РФ в Еврокомиссию
Староста (глава) шестого района Праги Ондржей Коларж, который был одним из инициаторов демонтажа памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, пожаловался на Россию председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Газета.Ru 04 мая в 20:20
Происшествия
Дым от пожаров в районе Молоковки и Угдана накрыл Читу
Лесопожарные формирования Забайкальского края работают на пожарах в количестве 29 человек, 7 единиц техники.
Чита.Ру 04:45
Общество
В Петербурге умерли от коронавируса еще четверо медиков
Православие и Мир 03:31
Здоровье
Риск заражения коронавирусом у больных раком оценил доктор Мясников
Врач Александр Мясников заявил, что люди, страдающие от онкологии входят в группу повышенного риска заражения коронавирусной инфекцией.
Live24 04:59
Общество
В Севастополе разрешат тренировки на улице и прогулки с детьми
С 11 мая в Севастополе разрешат тренировки на свежем воздухе. Однако их можно будет проводить без использования уличного инвентаря.
Форпост Севастополь 04:56
Наука
Ученые обнаружили, что коронавирус мутировал и стал более заразным
Исследователи из Лос-Аламоса при поддержке ученых из университетов Дьюка и Шеффилда в Англии смогли проанализировать тысячи последовательностей коронавируса, собранных в рамках GISAID — Глобальной инициативы по обмену данными обо всех видах гриппа.
Naked Science 05:17
Здоровье
В Челябинской области коронавирусом заразились 106 медиков
С начала пандемии коронавируса в Челябинской области заразились 106 медицинских работников, среди них — 17 врачей.
Челябинский обзор 05:59
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета вчера в 02:31
Общество
В Воронежской области введут масочный режим
Власти Воронежской области введут в регионе масочный режим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в среду областное правительство.
РИА Новости 05:42
Происшествия
Полиция начала проверку после видео с погоней в парке в Гольянове
Вечерняя Москва 03:54
Кино
Тайка Вайтити снимет новый эпизод «Звездных войн»
Как сообщается, слухи о том, что Вайтити займется новой частью Звездных войн давно ходили, а сам режиссер успел снять эпизод спин-оффа франшизы Мандалорец .
Znak.com вчера в 05:46
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Технологии
Онлайн-конференция Apple для разработчиков пройдет 22 июня
Ежегодная конференция Apple WWDC впервые пройдет в онлайн-формате. Мероприятие запланировано на 22 июня.
NewInform 05:49
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47