– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Власти страны не планируют отказываться от строительства новой скоростной трассы М12 Москва – Казань, несмотря на экономические последствия пандемии коронавируса Covid-19. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».

Силуанов заверил, что трасса Москва – Казань будет построена

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