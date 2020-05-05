– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Власти страны не планируют отказываться от строительства новой скоростной трассы М12 Москва – Казань, несмотря на экономические последствия пандемии коронавируса Covid-19. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».

Силуанов заверил, что трасса Москва – Казань будет построена

Экономика «Россети» намерены выплатить рекордные дивиденды за 2019 год Совет директоров "Россетей" рекомендовал акционерам на годовом собрании 1 июня принять решение о выплате финальных дивидендов за 2019 год из расчета 0,0885155625 рубля на обыкновенную и 0,189304 рубля на привилегированную акцию номиналом один рубль каждая. 1

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Интернет Данные миллионов любителей порно утекли в сеть В списке есть информация о 19,8 тысячах пользователей из России. Данные миллионов любителей порно утекли в сеть. 4

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Политика Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором, в том числе обсудят поэтапный выход из режима ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 3,3K