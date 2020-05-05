Коронавирус

Татар-информТатар-информСилуанов заверил, что трасса Москва – Казань будет построена

Власти страны не планируют отказываться от строительства новой скоростной трассы М12 Москва – Казань, несмотря на экономические последствия пандемии коронавируса Covid-19. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомостивчера в 17:00

Подробнее о событии

Власти не отказываются от строительства скоростной магистрали Москва-Казань

Kazanfirst.ru04:34

Силуанов назвал замороженные из-за вируса проекты и стройки

РБКвчера в 19:46

Власти не отказываются от строительства трассы Москва — Казань

Реальное время02:40

Первые деньги на трассу Москва-Казань выделят в 2020 году

Казанский репортер02:23

Министр финансов рассказал о судьбе проекта скоростной трассы Москва – Казань в условиях кризиса

БИЗНЕС Online01:45

Силуанов заверил, что трасса Москва – Казань будет построена

Татар-информ01:34

Глава Минфина РФ: деньги на строительство трассы М12 Москва – Казань будут выделены уже в этом году

Казанские ведомости03:10
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 06:51, Ашберн
Экономика

«Россети» намерены выплатить рекордные дивиденды за 2019 год

Совет директоров "Россетей" рекомендовал акционерам на годовом собрании 1 июня принять решение о выплате финальных дивидендов за 2019 год из расчета 0,0885155625 рубля на обыкновенную и 0,189304 рубля на привилегированную акцию номиналом один рубль каждая.
ТАСС 03:25
1
Происшествия

Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали

Lenta.ru вчера в 14:43
659
Общество

В Севастополе разрешили выход в море для маломерных судов

Власти Севастополя со среды разрешили выход в море для маломерных судов, если они будут использоваться для любительской рыбалки без оказания коммерческих услуг, сообщил в среду на заседании оперштаба врио губернатора Михаил Развожаев.
ТАСС 05:07
2
Общество

Будущую российскую дознавательницу отчислили из института после песни про воров

В Новосибирске планировавшую стать дознавателем студентку отчислили из Сибирского института управления за клип на песню «Воровская звезда».
Lenta.ru 06:30
29
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Энергетика

Силуанов: Россия проживет и при цене нефти 10 долларов за баррель

Финансовые резервы России позволят ей пережить падение цен на нефть даже до 10 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 19:48
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Интернет

Данные миллионов любителей порно утекли в сеть

В списке есть информация о 19,8 тысячах пользователей из России. Данные миллионов любителей порно утекли в сеть.
Piter.tv 06:22
4
Общество

Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры

Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте монастыря.
РИА Новости 06:45
Общество

Чиновники использовали катер МЧС для рыбалки в карантин

ИА Красная Весна вчера в 06:50
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Армия и оружие

Российские военные начнут возвращаться из Италии 7 мая

Коммерсантъ 06:41
4
Экономика

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
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Политика

Мурашко: ситуация с коронавирусом в России еще не вышла на плато

Распространение коронавируса в России еще не перешло в стадию плато, заявил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
ТАСС 06:22
Шоу-бизнес

Джиган отреагировал на заявление Самойловой о разводе

Кажется, его супруга Оксана Самойлова должна после такого смиловаться над нерадивым папашей и простить.
Дни.ру 03:29
2
Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
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Общество

В Свердловской области зафиксировано 76 новых случаев коронавируса

За весь период в регионе скончались три человека. За сутки в России подтверждено 10 559 новых случаев COVID-19 в 82 регионах.
Вечерние Ведомости 03:45
6
Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где массово заразились медики

Главврач омской городской больницы № 1 Георгий Соболев ушел в отставку по собственному желанию.
Znak.com 00:51
630
Политика

Саакашвили назвал должность, которую он может занять на Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил, что о его назначении объявит лично президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 04:59
Общество

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Жителей столицы предупредили, что в среду ожидается гроза c дождем и усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы МЧС Москвы.
РИАМО 03:16
58
Происшествия

Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру

Мальчик взял ключи и угнал отцовский джип, чтобы прокатиться и повеселить маленькую сестру.
Российская газета 05:33
3
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
441
Общество

Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета

Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
5
Экономика

ЕС вошел в самую глубокую рецессию в своей истории

Еврокомиссия отмечает в первом экономическом прогнозе после начала пандемии коронавируса, что ЕС вошел в самую глубокую рецессию в своей истории, Ожидается, что ВВП 27 стран Евросоюза в этом году упадет на рекордные 7,4%. При этом ЕК не исключается, что произойдет обрушение экономик Италии, Греции и Испании.
Московский Комсомолец 05:31
Экономика

В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства

На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей.
Российская газета 04 мая в 05:44
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Здоровье

В Челябинской области коронавирусом заразились 106 медиков

С начала пандемии коронавируса в Челябинской области заразились 106 медицинских работников, среди них — 17 врачей.
Челябинский обзор 05:59
Политика

Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений

Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором, в том числе обсудят поэтапный выход из режима ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Моссовет 04 мая в 08:03
3,3K
Здоровье

В Нижегородской области выявили ещё 272 случая заражения коронавирусом

Нижний Новгород, 6 мая 2020, 11:45 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 6 мая выявили 272 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:45
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Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
194
Политика

Посол США сообщил об ответе Трампа на идею Путина о «ядерном саммите»

Президент США Дональд Трамп оценил предложение президента России Владимира Путина провести саммит пяти ядерных держав как «хорошее», сообщил посол США в России Джон Салливан, передает «Интерфакс».
РБК 06:29
3
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
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