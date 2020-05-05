Коронавирус
Татар-информСилуанов заверил, что трасса Москва – Казань будет построена
Власти страны не планируют отказываться от строительства новой скоростной трассы М12 Москва – Казань, несмотря на экономические последствия пандемии коронавируса Covid-19. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 06:51, Ашберн
Экономика
«Россети» намерены выплатить рекордные дивиденды за 2019 год
Совет директоров "Россетей" рекомендовал акционерам на годовом собрании 1 июня принять решение о выплате финальных дивидендов за 2019 год из расчета 0,0885155625 рубля на обыкновенную и 0,189304 рубля на привилегированную акцию номиналом один рубль каждая.
ТАСС 03:25
Происшествия
Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Lenta.ru вчера в 14:43
Общество
В Севастополе разрешили выход в море для маломерных судов
Власти Севастополя со среды разрешили выход в море для маломерных судов, если они будут использоваться для любительской рыбалки без оказания коммерческих услуг, сообщил в среду на заседании оперштаба врио губернатора Михаил Развожаев.
ТАСС 05:07
Общество
Будущую российскую дознавательницу отчислили из института после песни про воров
В Новосибирске планировавшую стать дознавателем студентку отчислили из Сибирского института управления за клип на песню «Воровская звезда».
Lenta.ru 06:30
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Энергетика
Силуанов: Россия проживет и при цене нефти 10 долларов за баррель
Финансовые резервы России позволят ей пережить падение цен на нефть даже до 10 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 19:48
Интернет
Данные миллионов любителей порно утекли в сеть
В списке есть информация о 19,8 тысячах пользователей из России. Данные миллионов любителей порно утекли в сеть.
Piter.tv 06:22
Общество
Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры
Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте монастыря.
РИА Новости 06:45
Общество
Чиновники использовали катер МЧС для рыбалки в карантин
ИА Красная Весна вчера в 06:50
Армия и оружие
Российские военные начнут возвращаться из Италии 7 мая
Коммерсантъ 06:41
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Политика
Мурашко: ситуация с коронавирусом в России еще не вышла на плато
Распространение коронавируса в России еще не перешло в стадию плато, заявил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
ТАСС 06:22
Шоу-бизнес
Джиган отреагировал на заявление Самойловой о разводе
Кажется, его супруга Оксана Самойлова должна после такого смиловаться над нерадивым папашей и простить.
Дни.ру 03:29
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Общество
В Свердловской области зафиксировано 76 новых случаев коронавируса
За весь период в регионе скончались три человека. За сутки в России подтверждено 10 559 новых случаев COVID-19 в 82 регионах.
Вечерние Ведомости 03:45
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где массово заразились медики
Главврач омской городской больницы № 1 Георгий Соболев ушел в отставку по собственному желанию.
Znak.com 00:51
Политика
Саакашвили назвал должность, которую он может занять на Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил, что о его назначении объявит лично президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 04:59
Общество
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Жителей столицы предупредили, что в среду ожидается гроза c дождем и усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы МЧС Москвы.
РИАМО 03:16
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Мальчик взял ключи и угнал отцовский джип, чтобы прокатиться и повеселить маленькую сестру.
Российская газета 05:33
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Общество
Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета
Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
Экономика
ЕС вошел в самую глубокую рецессию в своей истории
Еврокомиссия отмечает в первом экономическом прогнозе после начала пандемии коронавируса, что ЕС вошел в самую глубокую рецессию в своей истории, Ожидается, что ВВП 27 стран Евросоюза в этом году упадет на рекордные 7,4%. При этом ЕК не исключается, что произойдет обрушение экономик Италии, Греции и Испании.
Московский Комсомолец 05:31
Экономика
В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства
На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей.
Российская газета 04 мая в 05:44
Здоровье
В Челябинской области коронавирусом заразились 106 медиков
С начала пандемии коронавируса в Челябинской области заразились 106 медицинских работников, среди них — 17 врачей.
Челябинский обзор 05:59
Политика
Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений
Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором, в том числе обсудят поэтапный выход из режима ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Моссовет 04 мая в 08:03
Здоровье
В Нижегородской области выявили ещё 272 случая заражения коронавирусом
Нижний Новгород, 6 мая 2020, 11:45 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 6 мая выявили 272 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:45
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
Политика
Посол США сообщил об ответе Трампа на идею Путина о «ядерном саммите»
Президент США Дональд Трамп оценил предложение президента России Владимира Путина провести саммит пяти ядерных держав как «хорошее», сообщил посол США в России Джон Салливан, передает «Интерфакс».
РБК 06:29
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45