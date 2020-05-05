– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Средства на строительство трассы Москва-Казань выделят в этом году. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишут «Ведомости». По его словам, решено строить первый участок Москва — Владимир и обход Казани на концессионной основе.

Средства на строительство трассы Москва-Казань выделят в этом году

Общество В России за сутки выявлено рекордное число заражений коронавирусом Новый Калининград За последние сутки в России подтверждено 10633 новых случая коронавируса в 85 регионах.

Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. 278

Общество Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции. 847

Общество Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен. 123

Общество Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод. 4

Здоровье В Саратовской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса Медики зарегистрировали 98 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 835 человек, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 407

Политика Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты. 557

Политика МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях. 1,5K

Общество В Москве провели 1 миллион тестов на коронавирус Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице провели 1 млн тестов на коронавирус. 31

Здоровье В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса "Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% – средней тяжести и 11% тяжелых. 33

Политика Путин и Лукашенко обсудили Парад Победы в Минске Парад Победы в Минске и ряд других вопросов обсудили в ходе телефонного разговора президенты России и Белоруссии, 5 мая сообщает пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко. 812

Общество Генпрокуратура признала фейком сообщения о «чипировании населения» Генеральная прокуратура России признала фейком сообщения в интеренете о том, что коронавирус якобы был создан искусственно для «чипирования населения» и установления «глобального мирового порядка». 6

Общество В Псковской области ограничили карантинные меры В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса. 58

Общество Во Владимирской области обновили карту распространения коронавируса Владимир, 5 мая 2020, 13:06 — REGNUM Администрация Владимирской области обновила данные о распространении коронавируса на территории региона. 572