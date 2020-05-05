Экономика

TatCenterTatCenterСредства на строительство трассы Москва-Казань выделят в этом году

Средства на строительство трассы Москва-Казань выделят в этом году. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишут «Ведомости». По его словам, решено строить первый участок Москва — Владимир и обход Казани на концессионной основе.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомостивчера в 17:00

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Средства на строительство трассы Москва-Казань выделят в этом году

TatCenter03:47

Глава Минфина РФ: деньги на строительство трассы М12 Москва – Казань будут выделены уже в этом году

Казанские ведомости03:10

Министр финансов рассказал о судьбе проекта скоростной трассы Москва – Казань в условиях кризиса

БИЗНЕС Online01:45

Первые деньги на трассу Москва-Казань выделят в 2020 году

Казанский репортер02:23

Власти не отказываются от строительства трассы Москва — Казань

Реальное время02:40

Силуанов заверил, что трасса Москва – Казань будет построена

Татар-информ01:34

Будущую трассу М-12 Москва - Казань внесли в перечень федеральных дорог

Dorinfo.ru04 мая в 03:11
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
3,3K
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
5,3K
Общество

В России за сутки выявлено рекордное число заражений коронавирусом

Новый Калининград За последние сутки в России подтверждено 10633 новых случая коронавируса в 85 регионах.
Новый Калининград.Ru 03 мая в 03:44
Общество

Названы возможные сроки переноса ЕГЭ из-за коронавируса

В правительстве России не исключают, что единый госэкзамен (ЕГЭ) может быть перенесен из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:07
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,8K
Политика

Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
85
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
278
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,1K
Политика

В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС 01:34
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Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
847
Общество

Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить

Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен.
Уралинформбюро 01:02
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода уйдет в отставку

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно слагает полномочия, передает «РИА Новости» заявление пресс-службы администрации города.
Ведомости вчера в 10:33
734
Общество

Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая

С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
4
Экономика

«Почта России» задумала переезд

Lenta.ru 03:25
38
Общество

Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам

Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
6
Здоровье

Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
187
Здоровье

В Саратовской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса

Медики зарегистрировали 98 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 835 человек, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:57
407
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Эхо Москвы 04 мая в 19:04
53
Политика

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
557
Общество

В Крыму за сутки выявили 32 случая коронавируса

Рекордное число заболевших коронавирусом - 32 человека - зарегистрировано в Республике Крым за минувшие сутки.
Российская газета 03:38
5
Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
1,5K
Общество

В Москве провели 1 миллион тестов на коронавирус

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице провели 1 млн тестов на коронавирус.
Газета.Ru 01:50
31
Здоровье

В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса

"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% – средней тяжести и 11% тяжелых.
РИА Новости 02:11
33
Политика

Путин и Лукашенко обсудили Парад Победы в Минске

Парад Победы в Минске и ряд других вопросов обсудили в ходе телефонного разговора президенты России и Белоруссии, 5 мая сообщает пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко.
ИА Красная Весна вчера в 12:04
812
Общество

Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
52
Общество

Генпрокуратура признала фейком сообщения о «чипировании населения»

Генеральная прокуратура России признала фейком сообщения в интеренете о том, что коронавирус якобы был создан искусственно для «чипирования населения» и установления «глобального мирового порядка».
RT на русском 03:12
6
Общество

В Псковской области ограничили карантинные меры

В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
58
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости вчера в 04:32
1,6K
Общество

Во Владимирской области обновили карту распространения коронавируса

Владимир, 5 мая 2020, 13:06 — REGNUM Администрация Владимирской области обновила данные о распространении коронавируса на территории региона.
REGNUM вчера в 06:06
572
Общество

Министр просвещения надеется, что 1 сентября школы откроются

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам о том, что ведомство надеется на то, что учащиеся школ смогут с 1 сентября полноценно обучаться в стенах своих учебных заведений.
Live24 вчера в 05:20
11
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации с 18 мая 2018 по 15 января 2020, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011. Член Совета Безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Доктор экономических наук.
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