Экономика
TatCenterСредства на строительство трассы Москва-Казань выделят в этом году
Средства на строительство трассы Москва-Казань выделят в этом году. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишут «Ведомости». По его словам, решено строить первый участок Москва — Владимир и обход Казани на концессионной основе.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 03:52, Ашберн
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
В России за сутки выявлено рекордное число заражений коронавирусом
Новый Калининград За последние сутки в России подтверждено 10633 новых случая коронавируса в 85 регионах.
Новый Калининград.Ru 03 мая в 03:44
Общество
Названы возможные сроки переноса ЕГЭ из-за коронавируса
В правительстве России не исключают, что единый госэкзамен (ЕГЭ) может быть перенесен из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:07
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Политика
Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Политика
В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС 01:34
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Общество
Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить
Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен.
Уралинформбюро 01:02
Политика
Мэр Нижнего Новгорода уйдет в отставку
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно слагает полномочия, передает «РИА Новости» заявление пресс-службы администрации города.
Ведомости вчера в 10:33
Общество
Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая
С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
Экономика
«Почта России» задумала переезд
Lenta.ru 03:25
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
Здоровье
В Саратовской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса
Медики зарегистрировали 98 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 835 человек, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:57
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Эхо Москвы 04 мая в 19:04
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Общество
В Крыму за сутки выявили 32 случая коронавируса
Рекордное число заболевших коронавирусом - 32 человека - зарегистрировано в Республике Крым за минувшие сутки.
Российская газета 03:38
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Общество
В Москве провели 1 миллион тестов на коронавирус
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице провели 1 млн тестов на коронавирус.
Газета.Ru 01:50
Здоровье
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% – средней тяжести и 11% тяжелых.
РИА Новости 02:11
Политика
Путин и Лукашенко обсудили Парад Победы в Минске
Парад Победы в Минске и ряд других вопросов обсудили в ходе телефонного разговора президенты России и Белоруссии, 5 мая сообщает пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко.
ИА Красная Весна вчера в 12:04
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
Общество
Генпрокуратура признала фейком сообщения о «чипировании населения»
Генеральная прокуратура России признала фейком сообщения в интеренете о том, что коронавирус якобы был создан искусственно для «чипирования населения» и установления «глобального мирового порядка».
RT на русском 03:12
Общество
В Псковской области ограничили карантинные меры
В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости вчера в 04:32
Общество
Во Владимирской области обновили карту распространения коронавируса
Владимир, 5 мая 2020, 13:06 — REGNUM Администрация Владимирской области обновила данные о распространении коронавируса на территории региона.
REGNUM вчера в 06:06
Общество
Министр просвещения надеется, что 1 сентября школы откроются
Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам о том, что ведомство надеется на то, что учащиеся школ смогут с 1 сентября полноценно обучаться в стенах своих учебных заведений.
Live24 вчера в 05:20