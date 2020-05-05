Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
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Силуанов заявил, что в России не планируют заморозок и конвертаций депозитов

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Силуанов: новых предложений о повышении налогов не рассматривается

РИА Новости05 мая в 18:40
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Общество

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Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
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Губин решил прокомментировать свое фото и признался, что и правда выглядит не очень хорошо.
RuNews24.ru 04:25
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Минфин более чем в три раза увеличит продажи валюты в мае

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Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую войну

У России нет и не может быть чувства вины за начало Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 07:00
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Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
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Энергетика

В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru 06:58
Общество

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
РИА Новости 06:18
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Происшествия

В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова

РИА Новости вчера в 03:03
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Экономика

Аэропорт Алма-Аты продали за $415 млн

REGNUM 05:21
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Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
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Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

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Sport.ru 06 мая в 07:56
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Политика

Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из Киева, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:22
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
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Шоу-бизнес

Имущество Сергея Жигунова продают с молотка

Woman.ru вчера в 02:20
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Политика

Разведка ФРГ: для США обвинения против КНР служат «отвлекающим манёвром»

Разведслужба направила министру обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр секретную записку, где утверждения Вашингтона о происхождении вируса из лаборатории в Ухане названы «расчётливым отвлекающим манёвром».
REGNUM 06:09
Общество

В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку

Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
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Политика

КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России

«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
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Общество

Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье

Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
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Общество

Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане

Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Lenta.ru 06:12
Общество

В Ростовской области скончались от коронавируса еще четыре человека

За последние сутки в Ростовской области заболели коронавирусом 80 человек, 67 пациентов выздоровели, четверо скончались.
Городской репортер 03:45
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Политика

Мишустин провел совещание по видеосвязи из больницы

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание по социально-экономическим вопросам из больницы.
Газета.Ru 06:41
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Происшествия

«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире

ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
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Общество

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Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
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Общество

В Челябинской области решается вопрос о снятии режима ограничений

Губернатор особо подчеркнул, что торопиться не стоит, все решится 11 мая. Пока нерабочие дни продлены до 12 числа.
Курс дела 07:04
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
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Гаджеты

Microsoft представила недорогой планшет Surface Go 2

Astera 06 мая в 13:56
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Политика

Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
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Происшествия

Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми

На два месяца арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Анжелика Линькова.
Lenta.ru 05:53
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