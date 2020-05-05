Экономика
РИА НовостиСилуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется
Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомости05 мая в 17:00
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Силуанов не увидел путей для оттока вкладов после введения НДФЛ на доход по ним
Интерфакс05 мая в 19:20
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Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
Шоу-бизнес
Андрей Губин: Чувствую себя лучше, чем выгляжу
Губин решил прокомментировать свое фото и признался, что и правда выглядит не очень хорошо.
RuNews24.ru 04:25
Финансы
Минфин более чем в три раза увеличит продажи валюты в мае
В период с 7 апреля по 12 мая ежедневный объем продажи иностранной валюты составлял в эквиваленте лишь 3,5 млрд руб.
Российская газета 05:23
Политика
Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую войну
У России нет и не может быть чувства вины за начало Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 07:00
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Энергетика
В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru 06:58
Общество
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
РИА Новости 06:18
Происшествия
В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
РИА Новости вчера в 03:03
Экономика
Аэропорт Алма-Аты продали за $415 млн
REGNUM 05:21
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Политика
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из Киева, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:22
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Шоу-бизнес
Имущество Сергея Жигунова продают с молотка
Woman.ru вчера в 02:20
Политика
Разведка ФРГ: для США обвинения против КНР служат «отвлекающим манёвром»
Разведслужба направила министру обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр секретную записку, где утверждения Вашингтона о происхождении вируса из лаборатории в Ухане названы «расчётливым отвлекающим манёвром».
REGNUM 06:09
Общество
В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку
Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
Политика
КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском вчера в 15:07
Общество
Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье
Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
Общество
Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане
Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Lenta.ru 06:12
Общество
В Ростовской области скончались от коронавируса еще четыре человека
За последние сутки в Ростовской области заболели коронавирусом 80 человек, 67 пациентов выздоровели, четверо скончались.
Городской репортер 03:45
Политика
Мишустин провел совещание по видеосвязи из больницы
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание по социально-экономическим вопросам из больницы.
Газета.Ru 06:41
Происшествия
«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире
ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
Общество
Еще 28 жителей Тульской области вылечились от коронавируса
По данным регионального оперштаба на 6 мая, в Тульской области еще 28 человек вылечились от коронавируса.
Тульская пресса 06 мая в 03:49
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
Общество
В Челябинской области решается вопрос о снятии режима ограничений
Губернатор особо подчеркнул, что торопиться не стоит, все решится 11 мая. Пока нерабочие дни продлены до 12 числа.
Курс дела 07:04
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Гаджеты
Microsoft представила недорогой планшет Surface Go 2
Astera 06 мая в 13:56
Политика
Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
Происшествия
Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми
На два месяца арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Анжелика Линькова.
Lenta.ru 05:53