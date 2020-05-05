Экономика
РИА НовостиСилуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется
Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомости05 мая в 17:00
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Силуанов не увидел путей для оттока вкладов после введения НДФЛ на доход по ним
Интерфакс05 мая в 19:20
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Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Здоровье
В Тюменской области коронавирусом заражены 99 медиков
Коронавирус обнаружен за все время борьбы с инфекцией в Тюменской области у 99 сотрудников больниц.
ТАСС 09:18
Фигурное катание
Трусова уже уведомила Тутберидзе об уходе
Чемпионат 06 мая в 07:26
Политика
В Литве предложили учредить День агрессии СССР против Европы
Члены партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ), депутаты Сейма Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис предложили добавить в список памятных дней в Литве 17 сентября – "День агрессии СССР против Европы".
Sputnik Литва 11:15
Общество
Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье
Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
Происшествия
Назван организатор убийства российского миллиардера
Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08:46
Общество
В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС
С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ 12:45
Общество
Курортный сезон вряд ли состоится в Крыму из-за коронавируса
ФАН вчера в 06:20
Общество
Глава Минздрава призвал перенести ЕГЭ на август-сентябрь
ЕГЭ следует перенести на август-сентябрь на фоне пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 06:51
Общество
Подмосковье заплатит Агаларову за госпиталь в «Крокус Экспо»
Араз Агаларов (отец Эмина Агаларова – певца и бизнесмена), который владеет «Крокус Экспо», заявил, что стоимость аренды помещений за два месяца составит 110 миллионов рублей.
Cottage.ru вчера в 13:17
Экономика
Минтранс не видит причин для банкротства «Уральских авиалиний»
Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов сообщил Ura.ru, что авиакомпания «Уральские авиалинии» находится на грани банкротства из-за прекращения полетов во время эпидемии коронавируса и не может взять кредиты в банках.
Коммерсантъ 12:27
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Шоу-бизнес
Кристина Асмус с фальшивым беременным животом станцевала под Агутина
Актриса предстала перед пользователями Сети в купальнике, под который подложила живот, имитирующий беременность, и в белой шубе из искусственного меха.
Территория новостей 06:42
Политика
Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую Мировую войну
В пятницу, 8 мая, президент России Владимир Путин заявил, что считает «бредом» попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Форпост Северо-Запад 04:55
Единоборства
Фергюсон и Гэтжи показали равный вес перед UFC 249
Sport24.ru 09:34
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Общество
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости 11:57
Общество
Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Газета.Ru 03:00
Происшествия
Владимира Воронцова арестовали по обвинению в вымогательстве
Владимира Воронцова арестовали по обвинению в вымогательстве Тверской райсуд на два месяца, до 6 июля, арестовал создателя Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве у бывшего коллеги по полиции.
Коммерсантъ 12:35
Шоу-бизнес
Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров
РИА Новости вчера в 22:05
Общество
Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах
В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
Футбол
Орешкин стал председателем совета директоров ПФК ЦСКА
Коммерсантъ 09:16
Здоровье
Ещё 5 медработников заразились коронавирусом в Ивановской области
В числе новых выявленных носителей коронавируса есть медицинские работники.
Кстати.News вчера в 07:03
Экономика
Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор
В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.
РБК 08:21
Общество
Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%
Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц.
ТАСС 10:00
Наука
Употребление кофе снижает риск смертности
Употребление натурального кофе значительно снижает риск смертности.
Evo-rus.com 12:36
Политика
Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР
Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
Политика
Путин и Джонсон выразили готовность наладить диалог между странами
«С обеих сторон выражена готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам, стоящим на повестке дня российско-британских отношений, а также в решении актуальных международных проблем», — говорится в сообщении.
РБК 10:04