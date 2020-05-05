– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

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Общество В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко. 213

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Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 80

Происшествия Владимира Воронцова арестовали по обвинению в вымогательстве Владимира Воронцова арестовали по обвинению в вымогательстве Тверской райсуд на два месяца, до 6 июля, арестовал создателя Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве у бывшего коллеги по полиции. 150

Экономика Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности. 4

Политика Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины. 7