Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомости05 мая в 17:00

Подробнее о событии

«Ввод налога ударом не будет, у большинства граждан нет сбережений вообще». Эксперт о рокировке вкладов

ФедералПрессвчера в 02:23

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Московский Комсомолец06 мая в 06:48

Силуанов: заморозок и конвертаций вкладов россиян не планируется

ТК Звезда05 мая в 18:32

Минфин не планирует замораживать депозиты населения в будущем

Life.ru05 мая в 19:26

Силуанов не увидел путей для оттока вкладов после введения НДФЛ на доход по ним

Интерфакс05 мая в 19:20

Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

РИА Новости05 мая в 18:41

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов в банках

Lenta.ru06 мая в 06:10
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
1,3K
Здоровье

В Тюменской области коронавирусом заражены 99 медиков

Коронавирус обнаружен за все время борьбы с инфекцией в Тюменской области у 99 сотрудников больниц.
ТАСС 09:18
2
Фигурное катание

Трусова уже уведомила Тутберидзе об уходе

Чемпионат 06 мая в 07:26
16
Политика

В Литве предложили учредить День агрессии СССР против Европы

Члены партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ), депутаты Сейма Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис предложили добавить в список памятных дней в Литве 17 сентября – "День агрессии СССР против Европы".
Sputnik Литва 11:15
2
Общество

Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье

Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
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Происшествия

Назван организатор убийства российского миллиардера

Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08:46
16
Общество

В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС

С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ 12:45
213
Общество

Курортный сезон вряд ли состоится в Крыму из-за коронавируса

ФАН вчера в 06:20
1,2K
Происшествия

Вооружённый конфликт произошел на границе Киргизии и Таджикистана

REGNUM 12:31
4
Общество

Глава Минздрава призвал перенести ЕГЭ на август-сентябрь

ЕГЭ следует перенести на август-сентябрь на фоне пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 06:51
1,1K
Общество

Подмосковье заплатит Агаларову за госпиталь в «Крокус Экспо»

Араз Агаларов (отец Эмина Агаларова – певца и бизнесмена), который владеет «Крокус Экспо», заявил, что стоимость аренды помещений за два месяца составит 110 миллионов рублей.
Cottage.ru вчера в 13:17
23
Экономика

Минтранс не видит причин для банкротства «Уральских авиалиний»

Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов сообщил Ura.ru, что авиакомпания «Уральские авиалинии» находится на грани банкротства из-за прекращения полетов во время эпидемии коронавируса и не может взять кредиты в банках.
Коммерсантъ 12:27
23
Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
75
Шоу-бизнес

Кристина Асмус с фальшивым беременным животом станцевала под Агутина

Актриса предстала перед пользователями Сети в купальнике, под который подложила живот, имитирующий беременность, и в белой шубе из искусственного меха.
Территория новостей 06:42
3
Политика

Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую Мировую войну

В пятницу, 8 мая, президент России Владимир Путин заявил, что считает «бредом» попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Форпост Северо-Запад 04:55
1,3K
Единоборства

Фергюсон и Гэтжи показали равный вес перед UFC 249

Sport24.ru 09:34
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
80
Общество

SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар

Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости 11:57
810
Общество

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
2,4K
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Газета.Ru 03:00
2,8K
Происшествия

Владимира Воронцова арестовали по обвинению в вымогательстве

Владимира Воронцова арестовали по обвинению в вымогательстве Тверской райсуд на два месяца, до 6 июля, арестовал создателя Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве у бывшего коллеги по полиции.
Коммерсантъ 12:35
150
Шоу-бизнес

Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров

РИА Новости вчера в 22:05
16
Общество

Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах

В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
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Футбол

Орешкин стал председателем совета директоров ПФК ЦСКА

Коммерсантъ 09:16
Здоровье

Ещё 5 медработников заразились коронавирусом в Ивановской области

В числе новых выявленных носителей коронавируса есть медицинские работники.
Кстати.News вчера в 07:03
14
Экономика

Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.
РБК 08:21
4
Общество

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц.
ТАСС 10:00
41
Наука

Употребление кофе снижает риск смертности

Употребление натурального кофе значительно снижает риск смертности.
Evo-rus.com 12:36
55
Политика

Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР

Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
7
Политика

Путин и Джонсон выразили готовность наладить диалог между странами

«С обеих сторон выражена готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам, стоящим на повестке дня российско-британских отношений, а также в решении актуальных международных проблем», — говорится в сообщении.
РБК 10:04
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