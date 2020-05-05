Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомости05 мая в 17:00

Подробнее о событии

«Ввод налога ударом не будет, у большинства граждан нет сбережений вообще». Эксперт о рокировке вкладов

ФедералПрессвчера в 02:23

Силуанов: заморозок и конвертаций вкладов россиян не планируется

ТК Звезда05 мая в 18:32

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов в банках

Lenta.ru06 мая в 06:10

Минфин не планирует замораживать депозиты населения в будущем

Life.ru05 мая в 19:26

Силуанов не увидел путей для оттока вкладов после введения НДФЛ на доход по ним

Интерфакс05 мая в 19:20

Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

РИА Новости05 мая в 18:41

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Московский Комсомолец06 мая в 06:48
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Футбол

Эмери: «Комбаров мог бы заиграть в Испании»

Например, могу назвать левшу из московского «Спартака». Это Дмитрий Комбаров, он выступал за сборную России.
Soccer.ru 15:40
Общество

Безработица в США выросла до максимума со времен Великой депрессии

Уровень безработица в США в апреле вырос до 14,7%, число рабочих мест сократилось на 20,5 миллионов человек.
Компания 10:21
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Наука

Расшифровка геномов мумий помогла узнать генетическую историю инков

Палеогенетикам удалось расшифровать около 60 геномов мумий древних жителей Анд, что помогло отследить около 10 000 лет генетической истории Перу и империи инков.
Pravda.Ru 09:58
Политика

США назвали России условие для продления договора СНВ

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times.
РБК 16:23
Игры

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет и на PlayStation 5

Hardsuit Labs и Paradox Interactive официально подтвердили, что Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет ещё и на PlayStation 5. Версия для Xbox Series X была анонсирована вчера на презентации игр для новой консоли Microsoft вместе с кинематографическим трейлером под песню Danke Schoen.
Игромания.ру 12:20
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Общество

Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России

В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 16:13
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Происшествия

В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка

Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 06 мая в 04:22
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Происшествия

В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей

Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru 05:08
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
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Общество

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:56
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Общество

Британское СМИ обнаружило видео Ким Чен Ына с двойниками

Появилось видео, на котором запечатлены двойники лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Кадры опубликовало британское издание Daily Mirror.
URA.Ru вчера в 22:25
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Армия и оружие

Сирия отказалась от ЗРПК «Панцирь-С» и перешла на Бук-М2Э

Военное дело вчера в 03:57
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Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru вчера в 11:24
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня вчера в 06:20
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Общество

Мурашко назвал введение масочного режима этапом смягчения мер

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал введение обязательного ношения масок этапом смягчения ограничительных мер.
РЕН ТВ 14:43
Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
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Общество

В Московской области отложили штрафы за отсутствие масок

В Московской области отложили введение штрафов за отсутствие масок на более поздний срок.
Lenta.ru 14:44
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Культура

Музыканты Мариинского театра сыграли «Время, вперёд!» Свиридова на самоизоляции

Артисты Симфонического оркестра Мариинского театра сыграли композицию Свиридова «Время, вперёд!», соблюдая самоизоляцию.
Собака.ru 14:31
Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
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Кино

Джеймс Кэмерон показал закадровые фото со съемок сиквела «Аватара»

Новые кадры со съемок продолжения научно-фантастического боевика "Аватар" Джеймса Кэмерона опубликовали в официальном Twitter-аккаунте фильма.
Москва 24 13:13
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Общество

В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь

Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии каронавируса.
Вести ФМ 03:43
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Авто

Представлен обновлённый Nissan Kicks

Стоит сказать, что кроссовер Nissan Kicks, который продаётся на глобальном рынке, пользуется устойчивым спросом.
Тарантас Ньюс 03:59
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Политика

Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
РБК 14:45
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Общество

В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России

Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32
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Общество

Вице-премьер Чернышенко допустил снятие ограничений в конце мая

Регионы могут выйти из режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса, в конце мая — начале июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире «России 1».
РБК 13:41
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
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Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с коронавирусом

Piter.tv 05:22
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Общество

В Петербурге закроются несколько точек гипермаркета «Карусель»

Neva.Today 08:05
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Киберспорт

В игру Mount & Blade II: Bannerlord добавили «мобильный телефон»

Ранее ИА REGNUM сообщило, что к Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили модификацию, которая превращает лук в дробовик.
REGNUM 16:15
Общество

В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today 14:05
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