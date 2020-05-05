– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

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