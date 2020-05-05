Экономика
РИА НовостиСилуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется
Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомости05 мая в 17:00
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«Ввод налога ударом не будет, у большинства граждан нет сбережений вообще». Эксперт о рокировке вкладов
ФедералПресс07 мая в 02:23
Силуанов не увидел путей для оттока вкладов после введения НДФЛ на доход по ним
Интерфакс05 мая в 19:20
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Политика
Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено «широко и достойно»
Президент России Владимир Путин пообещал, что юбилей Великой Победы будет отпразднован широко и достойно.
РЕН ТВ 03:19
Политика
Еврокомиссия призвала не открывать границы ЕС до 15 июня
Страны ЕС могут продлить ограничение на въезд в Шенгенскую зону из-за пандемии коронавирусной инфекции как минимум до 15 июня.
РЕН ТВ вчера в 18:27
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Общество
На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой
Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС вчера в 11:48
Общество
В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая
В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва 07 мая в 05:29
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
Общество
Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
Политика
Воздушный Парад Победы прошел над Москвой
Над Москвой прошел воздушный парад ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Над столицей символично пролетели 75 самолетов и вертолетов.
РЕН ТВ 03:36
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Ровно в полдень по тюменскому времени президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевских стен и с торжественной речью обратился к жителям страны, празднующей 75-летие Великой Победы.
Тюменская область сегодня 03:32
Общество
В России предложили раздавать многодетным семьям планшеты
В России предложили раздавать многодетным семьям планшеты. А также медицинские маски и продукты.
Ferra вчера в 07:31
Армия и оружие
В Петербурге прошел авиационный парад
Российская газета 03:40
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Армия и оружие
Маршал в сердцах: «Ночные волки» принесли цветы к постаменту Коневу в Праге
В Праге европейский филиал «Ночных волков» возложил цветы к памятному месту, где месяц назад был снесён монумент маршалу Ивану Коневу, освободившему чешскую столицу от немецко-фашистских оккупантов.
Евразия Daily вчера в 01:25
Спорт
В Steam можно приобрести набор из 54-х игр от Square Enix со скидкой в 95%
В набор вошли 54 игры популярных франшиз, в том числе Tomb Raider, Lara Croft, Deus Ex, Sleeping Dogs и Just Cause.
Cyber.sports.ru 03:23
Общество
В России стартовало онлайн-шествие «Бессмертный полк»
В России стартовала онлайн-трансляция шествия "Бессмертный полк".
РЕН ТВ вчера в 19:11
Общество
В Саратовской области коронавирусом заболели больше 1 тыс. человек
В Саратовской области за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 57 жителей, таким образом, всего с начала эпидемии новой инфекцией заболели уже 1007 человек.
Московский Комсомолец 02:08
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заражений коронавирусом в РФ
Прирост по числу зараженных коронавирусом в РФ связали с увеличением объемов тестирования.
Национальная служба новостей вчера в 14:59
Общество
Попова анонсировала ряд ограничений до создания вакцины
Ряд ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, не будет отменен до появления и испытания вакцины от данной болезни, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 14:39
Общество
Собянин поздравил ветеранов с Днем Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 01:54
Происшествия
Тренер ММА избил в Крыму продавщицу после просьбы надеть маску
Известия вчера в 17:32
Общество
Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны
Расчеты произведены "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года", данные публикуются во втором издании статистического сборника "Великая Отечественная война".
РИА Новости 00:07
Экономика
Росстат рассказал об инфляции в России
По прогнозам ЦБ, годовая инфляция в России в 2020 году составит 3,8–4,8 процента.
Lenta.ru 07 мая в 14:52
Политика
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.
РИА Новости вчера в 22:45
Авто
Начались продажи российского электрогрузовика «Муравей»
На одном заряде грузовая машина в зависимости от загрузки может проехать от 70 до 90 км. Грузовой «Муравей» стоит 1,25 млн руб.
CarsWeek.ru вчера в 09:07
Происшествия
СМИ узнали о смерти работавшего в Кремле офицера ФСО из-за коронавируса
В Центральном военном госпитале ФСБ от пневмонии умер помощник дежурного комендатуры московского Кремля, майор Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Титов.
РБК 01:49
Здоровье
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:27
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Здоровье
Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай
Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
Происшествия
Суд арестовал создателя проекта «Омбудсмен полиции»
Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля основателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Ведомости вчера в 10:52