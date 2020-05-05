– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

Здоровье Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус. 208

Общество Вывозной спецрейс с россиянами прибыл в Петербург из Испании По информации пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга, в Пулково борт покинули 37 пассажиров из Петербурга и Ленинградской области, остальные отправятся в Москву. 16

Политика В Минске проходит военный парад Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники. 35

Общество Определены сроки открытия магазинов одежды в России Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф определила приблизительные сроки открытия в России небольших магазинов одежды и обуви. 516

Футбол Дрезденское «Динамо» ушло на карантин, в команде двое заболевших Футболисты, тренеры и сотрудники дрезденского "Динамо" ушли на двухнедельный карантин, у двух игроков команды выявлен коронавирус, сообщается на сайте немецкого клуба.

Политика Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на поездки внутри Шенгена «Сегодня Еврокомиссия предложила странам — членам Шенгена и странам, ассоциированным с Шенгеном, продлить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости». 1

Авто Представлен обновлённый Nissan Kicks Стоит сказать, что кроссовер Nissan Kicks, который продаётся на глобальном рынке, пользуется устойчивым спросом. 4

Футбол Ван дер Сар рассказал об устном соглашении с ван де Беком Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар подтвердил, что полузащитнику Донни ван де Беку будет разрешено покинуть клуб в следующем трансферном окне, но только за соответствующую плату.В прошлом году мы заключили устные соглашения с Онана, Тальяфико и ван де Беком, что они останутся в клубе еще на один год.

Общество Российский миллиардер просит закрыть четыре города Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA. 1,6K

Экономика Банки реструктурировали кредиты МСП на 343 млрд рублей Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что введенные из-за коронавируса кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд руб. По его словам, реструктуризация кредитов пользуется у физлиц "огромной популярностью". 4

Политика На Украине предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку Киев, 9 мая 2020, 06:59 — REGNUM Признать утратившим силу закон, запрещающий производство и распространение георгиевской ленты на Украине, предложил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь»). 3

Общество Анну Федермессер госпитализировали с коронавирусом Директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, основатель фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер госпитализирована в инфекционную больницу с начальной стадией пневмонии и подтвержденным коронавирусом. 493

Общество Авербуха оштрафовали за нарушение режима самоизоляции Призер олимпийских игр в фигурном катании и хореограф Илья Авербух оштрафован в Москве за нарушение режима самоизоляции. 2

Общество Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывало доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций». 773

Политика Си Цзиньпин заявил об особой миссии России и Китая Си Цзиньпин: «Россия и Китай, являясь основными странами-победительницами во Второй мировой войне и постоянными членами СБ ООН, несут особую миссию по поддержанию глобального мира и безопасности, а также в содействии прогрессу и развитию человечества». 76

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 6,4K