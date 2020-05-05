Экономика
РИА НовостиСилуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется
Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомости05 мая в 17:00
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Силуанов не увидел путей для оттока вкладов после введения НДФЛ на доход по ним
Интерфакс05 мая в 19:20
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Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток
Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер.
РБК 14:36
Общество
В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы
В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 15:29
Происшествия
Пираты напали на два судна с россиянами на борту в Гвинейском заливе
Два судна с гражданами России на борту подверглись атакам пиратов в Гвинейском заливе, свидетельствуют данные портала Dryad Global, который специализируется на вопросах безопасности на море.
Газета.Ru 16:00
Политика
Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»
Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Ведомости 11:09
Здоровье
Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус
Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Live24 07 мая в 07:55
Общество
Вывозной спецрейс с россиянами прибыл в Петербург из Испании
По информации пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга, в Пулково борт покинули 37 пассажиров из Петербурга и Ленинградской области, остальные отправятся в Москву.
ТАСС 16:07
Игры
В файлах Steam нашли упоминание Half-Life 2: Remastered
CyberSport.ru вчера в 05:00
Политика
В Минске проходит военный парад
Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
Известия Мордовии 04:37
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф определила приблизительные сроки открытия в России небольших магазинов одежды и обуви.
Lenta.ru 11:48
Футбол
Дрезденское «Динамо» ушло на карантин, в команде двое заболевших
Футболисты, тренеры и сотрудники дрезденского "Динамо" ушли на двухнедельный карантин, у двух игроков команды выявлен коронавирус, сообщается на сайте немецкого клуба.
РИА Новости 15:12
Политика
Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на поездки внутри Шенгена
«Сегодня Еврокомиссия предложила странам — членам Шенгена и странам, ассоциированным с Шенгеном, продлить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
Известия вчера в 12:30
Авто
Представлен обновлённый Nissan Kicks
Стоит сказать, что кроссовер Nissan Kicks, который продаётся на глобальном рынке, пользуется устойчивым спросом.
Тарантас Ньюс вчера в 03:59
Политика
Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма
Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия вчера в 16:16
Футбол
Ван дер Сар рассказал об устном соглашении с ван де Беком
Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар подтвердил, что полузащитнику Донни ван де Беку будет разрешено покинуть клуб в следующем трансферном окне, но только за соответствующую плату.В прошлом году мы заключили устные соглашения с Онана, Тальяфико и ван де Беком, что они останутся в клубе еще на один год.
Soccer.ru 07:42
Общество
Российский миллиардер просит закрыть четыре города
Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 00:45
Общество
Режим повышенной готовности продлен в Воронежской области
Губернатор продлил режим повышенной готовности в Воронежской области. Александр Гусев подписал соответствующий указ.
Полиграф.Медиа 09:56
Экономика
Банки реструктурировали кредиты МСП на 343 млрд рублей
Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что введенные из-за коронавируса кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд руб. По его словам, реструктуризация кредитов пользуется у физлиц "огромной популярностью".
Коммерсантъ вчера в 09:03
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Политика
На Украине предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку
Киев, 9 мая 2020, 06:59 — REGNUM Признать утратившим силу закон, запрещающий производство и распространение георгиевской ленты на Украине, предложил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь»).
REGNUM вчера в 23:59
Общество
Анну Федермессер госпитализировали с коронавирусом
Директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, основатель фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер госпитализирована в инфекционную больницу с начальной стадией пневмонии и подтвержденным коронавирусом.
Medvestnik.ru 07:04
Общество
Авербуха оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Призер олимпийских игр в фигурном катании и хореограф Илья Авербух оштрафован в Москве за нарушение режима самоизоляции.
Lenta.ru 13:21
Общество
Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывало доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
Ведомости 15:17
Политика
Си Цзиньпин заявил об особой миссии России и Китая
Си Цзиньпин: «Россия и Китай, являясь основными странами-победительницами во Второй мировой войне и постоянными членами СБ ООН, несут особую миссию по поддержанию глобального мира и безопасности, а также в содействии прогрессу и развитию человечества».
НТВ вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко после поздравления с Днем Победы
Актуальные Новости 11:33
Общество
Украинский боксёр Ломаченко поздравил подписчиков с Днём Победы
RT на русском 10:41
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Происшествия
В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу
Российская газета 13:08