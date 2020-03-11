Экономика
Аргументы неделиСилуанов заявил, что Россия готова к падению цен на нефть
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия подготовлена к падению цен на нефть, изменений в государственном бюджете не потребуются, и все обязательства будут исполнены.
Читать в источнике
Оценить18
Мы подготовлены лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым сегодня приходится сокращать бюджет. Мы в полном объеме исполним все обязательства. Мы не будем сокращать или снижать бюджетные корректировки, которые приняты.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 05:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 21:23, Ашберн
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Армия и оружие
В Германии выразили восторг российскому проекту бомбардировщика ПАК ДА
Россия заменит ими устаревающие самолеты. В Германии выразили восторг российскому проекту бомбардировщика ПАК ДА.
Политика
В Минске договорились о разведении сил в Донбассе и об обмене пленными
Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии в населенных пунктах Золотое и Счастье новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Политика
США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
США запретят въезд из Европы c 13 марта в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.
Кино
Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
Общество
«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые
Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Игры
В DOOM Eternal можно настроить внешность Думслеера
Bethesda представила свежий трейлер DOOM Eternal, посвящённый кастомизации костюма Думслеера.
Технологии
Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей
Согласно проекту ФАС, с 1 июля 2020 года требование о предустановке российских программ станет обязательным для смартфонов, планшетов и другого «оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями», с июля 2021-го — для системных блоков, компьютеров и ноутбуков, с июля 2022-го — для телевизоров с цифровым блоком управления.
Общество
В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны
В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
Авто
В Госдуме призвали АвтоВАЗ не повышать цены на авто
Депутат Госдумы РФ Михаил Емельянов считает, что компании «АвтоВАЗ» в сложившейся ситуации не стоит корректировать стоимость продаваемых автомобилей.
Гаджеты
Показан новый «Проводник» из Windows 10X
Новый «Проводник» в Windows 10X Из функций остались только настройки сортировок файлов и создание новое папки.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Энергетика
В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть
Замминистр энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что Россию устраивает цена нефти в $45–55 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Наука
Выяснен механизм работы глутаматного транспортера архей
Ученые МФТИ вместе с коллегами из Нидерландов выяснили, как работает глутаматный транспортер архей.
Общество
Глава ВОЗ объявил пандемию коронавируса COVID-19
ВОЗ изменила сегодня оценку ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и объявила пандемию.
Авто
Пользователи соцсетей объявили бойкот компании UzAuto Motors
Узбекистанцы запустили в социальных сетях флэшмоб против повышения цен на автомобили компании UzAuto Motors.
Политика
Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
Энергетика
Еще три страны объявили нефтяную войну России
Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся
Бензин в России не подешевеет, как это происходит в США на фоне обвала нефтяных котировок, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
Футбол
Клопп: «„Атлетико“ мог бы играть в настоящий футбол»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал домашнее поражение от "Атлетико" (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.
Политика
Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
ФК «Ростов» одержал победу над ЦСКА в матче 21 тура Российской Премьер-Лиги.