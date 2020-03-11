Экономика

Аргументы неделиАргументы неделиСилуанов заявил, что Россия готова к падению цен на нефть

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия подготовлена к падению цен на нефть, изменений в государственном бюджете не потребуются, и все обязательства будут исполнены.
Читать в источнике
Комментировать12
Антон Силуанов
Мы подготовлены лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым сегодня приходится сокращать бюджет. Мы в полном объеме исполним все обязательства. Мы не будем сокращать или снижать бюджетные корректировки, которые приняты.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 05:41

Подробнее о событии

Силуанов заявил, что Россия подготовлена лучше других стран к падению цен на нефть

ТАСС06:25

Силуанов: Россия лучше других стран готова к падению цен на нефть

Вести.Ru06:15

Силуанов оценил готовность России к падению цен на нефть

РИА Новости05:41

Силуанов заявил готовности России к падению цен на нефть

Взгляд.ру05:51

Силуанов уверен, что Россия готова к обвалу цен на нефть лучше других

Росбалт05:40

Силуанов: Россия готова к обвалу цен на нефть

РЕН ТВ05:33

Силуанов заявил о готовности России к обвалу цен на нефть

Известия05:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 21:23, Ашберн
Политика

Иран согласился передать Украине «черные ящики» сбитого Boeing

Известия 13:46
Общество

Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

RT на русском 11:11
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru 16:01
Общество

Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины

Интерфакс 10:43
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru 12:44
Армия и оружие

В Германии выразили восторг российскому проекту бомбардировщика ПАК ДА

Россия заменит ими устаревающие самолеты. В Германии выразили восторг российскому проекту бомбардировщика ПАК ДА.
Piter.tv 02:45
Политика

В Минске договорились о разведении сил в Донбассе и об обмене пленными

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии в населенных пунктах Золотое и Счастье новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.
Вести.Ru 20:55
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
В Городе N вчера в 08:35
Политика

США запретят въезд из Европы из-за коронавируса

США запретят въезд из Европы c 13 марта в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 21:14
Кино

Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
Профиль вчера в 05:45
Общество

«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые

Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
Shraibikus News 10:08
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Газета.Ru 19:34
Игры

В DOOM Eternal можно настроить внешность Думслеера

Bethesda представила свежий трейлер DOOM Eternal, посвящённый кастомизации костюма Думслеера.
Игромания.ру вчера в 10:41
Технологии

Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей

Согласно проекту ФАС, с 1 июля 2020 года требование о предустановке российских программ станет обязательным для смартфонов, планшетов и другого «оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями», с июля 2021-го — для системных блоков, компьютеров и ноутбуков, с июля 2022-го — для телевизоров с цифровым блоком управления.
РБК 09:42
Общество

В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны

В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
РБК 18:38
Авто

В Госдуме призвали АвтоВАЗ не повышать цены на авто

Депутат Госдумы РФ Михаил Емельянов считает, что компании «АвтоВАЗ» в сложившейся ситуации не стоит корректировать стоимость продаваемых автомобилей.
Тарантас Ньюс 09:04
Гаджеты

Показан новый «Проводник» из Windows 10X

Новый «Проводник» в Windows 10X Из функций остались только настройки сортировок файлов и создание новое папки.
The GEEK 01:29
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости 08:43
Энергетика

В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть

Замминистр энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что Россию устраивает цена нефти в $45–55 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Мой Брянск 15:17
Общество

В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 13:41
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Вести.Ru 16:27
Наука

Выяснен механизм работы глутаматного транспортера архей

Ученые МФТИ вместе с коллегами из Нидерландов выяснили, как работает глутаматный транспортер архей.
Индикатор вчера в 07:32
Общество

Глава ВОЗ объявил пандемию коронавируса COVID-19

ВОЗ изменила сегодня оценку ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и объявила пандемию.
Российская газета 13:22
Авто

Пользователи соцсетей объявили бойкот компании UzAuto Motors

Узбекистанцы запустили в социальных сетях флэшмоб против повышения цен на автомобили компании UzAuto Motors.
Фергана 03:45
Политика

Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
ТАСС 18:25
Энергетика

Еще три страны объявили нефтяную войну России

Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 14:52
Энергетика

В Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся

Бензин в России не подешевеет, как это происходит в США на фоне обвала нефтяных котировок, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
РИА Новости 02:39
Футбол

Клопп: «„Атлетико“ мог бы играть в настоящий футбол»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал домашнее поражение от "Атлетико" (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.
Soccer.ru 19:43
Политика

Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
РБК 15:04
Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

ФК «Ростов» одержал победу над ЦСКА в матче 21 тура Российской Премьер-Лиги.
1rnd.ru 09 марта в 09:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное