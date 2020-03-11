Энергетика

ИзвестияИзвестияСилуанов заявил о готовности России к обвалу цен на нефть

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, в результате чего соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
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Антон Силуанов
Мы подготовлены лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым сегодня приходится сокращать бюджет. Мы в полном объеме исполним все обязательства. Мы не будем сокращать или снижать бюджетные корректировки, которые приняты.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 05:41
с чего всё началось

Силуанов оценил готовность России к падению цен на нефть

Россия лучше других нефтедобывающих стран подготовлена к падению цен на нефть, бюджет выполнит все обязательства, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.
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РЕН ТВ05:33

Силуанов заявил о готовности России к обвалу цен на нефть

Известия05:13
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