Политика

RT на русскомRT на русскомСилуанов заявил, что Россия не сотрудничает с хакерами

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью американскому телеканалу CNBC заявил, что российское правительство не координирует работу хакеров.
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"Никаких хакеров, работающих на российское правительство, нет, поэтому наше правительство не рассматривает никакие действия хакеров и не координирует их", - сказал Силуанов в интервью телеканалу CNBC
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