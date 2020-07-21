с чего всё началось

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью американскому телеканалу CNBC заявил, что российское правительство не координирует работу хакеров.

Силуанов заявил, что Россия не сотрудничает с хакерами

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Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,6K

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Происшествия В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области. 81

Политика Жители Хабаровска раскритиковали врио губернатора в Instagram Жители Хабаровска обрушились с критикой на депутата Михаила Дегтярева после его назначения на пост врио губернатора Хабаровского края. 43

Общество Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов. 802

Армия и оружие В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. 521

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Армия и оружие Экс-глава СБУ Игорь Смешко предрек Украине судьбу Югославии Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко прокомментировал высказывания некоторых украинских военных экспертов относительно возможного полномасштабного конфликта между Украиной и Россией. 30

Общество Экспертиза подтвердила подлинность останков семьи Романовых Заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов рассказал, что историко-архивная экспертиза, которую провели в рамках расследования убийства семьи Романовых, сообщает РИА «Новости». 101

Футбол «Сельта» не будет выкупать Смолова. Фёдор вернётся в «Локомотив» "Сельта" не будет выкупать арендованного у "Локомотива" форварда Фёдора Смолова, сообщает La Voz de Galicia со ссылкой на EFE.По информации источника, российский футболист точно вернется в "Локо". 2

Экономика Последствия деноминации рубля для России названы Журналист Семен Новопрудский утверждает, что деноминация подорвет доверие к рублю, а также проводится деноминация только в тех странах, где развивается нищета и рецессия. 27