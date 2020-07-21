Политика
RT на русскомСилуанов заявил, что Россия не сотрудничает с хакерами
Министр финансов России Антон Силуанов в интервью американскому телеканалу CNBC заявил, что российское правительство не координирует работу хакеров.
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с чего всё началось
"Никаких хакеров, работающих на российское правительство, нет, поэтому наше правительство не рассматривает никакие действия хакеров и не координирует их", - сказал Силуанов в интервью телеканалу CNBC.Интерфаксвчера в 22:36
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Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
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Названа выигравшая от коронавируса страна
Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times.
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В Германии призвали США не выводить войска из ФРГ
Evo-rus.com вчера в 06:11
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Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки
Накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного по обвинению в заказном убийстве Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.
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Происшествия
В Саратове застрелили мужчину, ведется следствие
Саратов, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM В Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением.
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Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Общество
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Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 09:31
Финансы
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РИА Новости 00:45
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Боря Левин из «Интернов» переехал в Лондон и работает официантом
StarHit.ru вчера в 20:00
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости вчера в 09:01
Политика
Жители Хабаровска раскритиковали врио губернатора в Instagram
Жители Хабаровска обрушились с критикой на депутата Михаила Дегтярева после его назначения на пост врио губернатора Хабаровского края.
Компания 01:30
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru вчера в 08:43
Армия и оружие
В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
REGNUM 01:17
Политика
Болгария получит €29 млрд в рамках плана ЕС на 2021-2027 годы
Финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составляет €1,074 трлн на период с 2021 по 2027 годы, объем внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС остался на уровне €750 млрд, €390 млрд из них - в форме грантов.
ТАСС 00:54
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
Наука
Создан первый практически не разрезаемый искусственный материал
Evo-rus.com 01:19
Армия и оружие
Экс-глава СБУ Игорь Смешко предрек Украине судьбу Югославии
Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко прокомментировал высказывания некоторых украинских военных экспертов относительно возможного полномасштабного конфликта между Украиной и Россией.
Shraibikus News вчера в 15:29
Политика
В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit
Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
Авто
Названы лучшие полноприводные авто с пробегом
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Армия и оружие
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РБК вчера в 17:00
Космос
ОАЭ стали первой арабской страной, отправившей зонд на Марс
Запуск осуществлялся с космодрома на острове Танэгасима. Космический аппарат принадлежит властям Объединённых Арабских Эмиратов.
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Общество
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Заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов рассказал, что историко-архивная экспертиза, которую провели в рамках расследования убийства семьи Романовых, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 18:48
Футбол
«Сельта» не будет выкупать Смолова. Фёдор вернётся в «Локомотив»
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Экономика
Последствия деноминации рубля для России названы
Журналист Семен Новопрудский утверждает, что деноминация подорвет доверие к рублю, а также проводится деноминация только в тех странах, где развивается нищета и рецессия.
ToDay News Ufa вчера в 07:54
Шоу-бизнес
Добронравов ушел из Театра Сатиры, отказавшись от зарплаты в 1 млн
Mockva.ru вчера в 17:17
Армия и оружие
При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат
ТАСС вчера в 16:43
Общество
Стивен Сигал прилетел в Улан-Удэ
"Всемирно известный голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в столицу республики Улан-Удэ", - сказано в сообщении.
Газета.Ru вчера в 23:16