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Комсомольская правдаКомсомольская правдаСилуанов назвал ожидаемую цену на нефть в 2020 году

Министерство финансов России ожидает, что в нынешнем 2020 году средние цены на нефть будут держаться в пределах 30 долларов за баррель. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
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Общество

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