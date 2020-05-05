– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Россия создала необходимые финансовые буферы и проживет даже при цене нефти в 10 долларов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Силуанов заявил, что Россия проживет даже при цене нефти в 10 долларов

Общество Россияне не ждут скорого завершения эпидемии Россияне не ждут скорого завершения эпидемии 6 мая Владимир Путин проведет совещание, на котором планируется рассмотреть предложения о поэтапной отмене ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса.

Происшествия На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона. 24

Общество В Приморье из-за коронавируса закроют крупный город Владивосток, 6 мая 2020, 06:23 — REGNUM С 8 мая власти Приморья введут карантин в Находке, будет запрещён въезд тем, кто не имеет местной прописки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе. 3

Происшествия В Красноярском крае затопило поселок Поселок Александровский Шлюз в Енисейском районе края оказался затоплен разлившейся в половодье рекой Кас, левым притоком Енисея.

Экономика Правительство освободило регионы от выплат по кредитам Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции. 916

Политика Латвия объявила себя «донором СССР» Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, передает "Sputnik Латвия". 84

Культура Забайкальские министры снялись в клипе к 75-летию Победы Главы минсоцзащиты и минстроя Забайкальского края Инна Щеглова и Алексей Гончаров спели песню «Закаты алые» в клипе, посвящённому 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 6

Политика МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях. 1,4K

Общество У 1384 российских военных выявили коронавирус В период с марта по 5 мая в российской армии коронавирус был выявлен у 1 475 военных. 242

Технологии Конференция Apple для разработчиков начнется 22 июня Всемирная конференция для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) американской компании Apple начнется 22 июня и будет длиться одну неделю в онлайн-режиме.

Авто Новый кроссовер Toyota получил название Frontlander В Китае Toyota Frontlander выйдет осенью, а немного позже модель станет доступна и для американских покупателей.

Общество Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс. 45