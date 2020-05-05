– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов – то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что цена на нефть в $10 за баррель является приемлемой для России. Как сообщает ТАСС, в 2020 году ведомство прогнозирует, что цены на нефть достигнут в среднем $30.

Силуанов назвал приемлемой для России нефть за $10

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