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Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСилуанов сообщил, что Россия проживет и при цене нефти в $10

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, правительство успело создать необходимые финансовые буферы, поэтому страна проживет и при цене нефти в 10 долларов за баррель.
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Антон Силуанов
Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов – то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем.
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