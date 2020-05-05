Коронавирус
Суть событийСилуанов заявил, что Россия сможет прожить при ценах на нефть в $10
Глава Министерства финансов Антон Силуанов дал прогноз насчёт цен на нефть в этом году. По его словам, Россия сможет прожить даже если стоимость нефти опустится до 10 долларов. Однако Минфин ожидает, что цены будут выше.
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Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов – то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем.
— Антон Силуанов, российский экономистСвободная Пресса вчера в 19:04
с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Общество
В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса
Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Российская газета вчера в 03:57
Общество
«Севкабель» переносит производство на Кировский завод
До конца текущего года завод переедет и разместится на территории индустриального кластера, развиваемого Кировским заводом возле одноименной станции метро.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:13
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин
В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru вчера в 15:29
Общество
Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз
Сообщается, что помощь в организации съемок кинофильма окажет Илон Маск, который имеет уже достаточный опыт в создании документальных проектов, отснятых за пределами Земли.
ИнфоСМИ вчера в 05:50
Общество
Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая
С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
Экономика
Силуанов счел нецелесообразной раздачу денег населению
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство могло бы раздавать населению деньги "с вертолета", если бы страна печатала резервные мировые валюты, однако задача властей состоит в том, чтобы помочь тем, кто действительно в этом нуждается.
Известия вчера в 19:32
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости вчера в 04:32
Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК Ламонов досрочно освободился из колонии
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов условно-досрочно освободился из колонии.
Известия вчера в 16:26
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына
Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Здоровье
В Челябинской области подтвердили 828 случаев коронавируса
За время пандемии умерли восемь человек. Из них пять – от основного заболевания (коронавирус – сопутствующее).
Губерния (г. Челябинск) вчера в 04:01
Энергетика
Техас отказался ограничивать добычу нефти
Техасская железнодорожная комиссия не стала вводить обязанность компаний по сокращению добычи нефти.
Коммерсантъ 00:56
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
В России зафиксировано 10 559 новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано 10 559 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 82 регионах.
Piter.tv 03:35
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
ЕГЭ могут перенести на середину июля—начало августа
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенесен на вторую половину лета в 2020 в году из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:18
Экономика
«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай
По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК вчера в 14:15
Здоровье
Более половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
В стационаре московской больницы №40 в Коммунарке 58% пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще 6% — в крайне тяжелом.
Коммерсантъ вчера в 05:12
Общество
Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом
Россия в среду обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, следует из данных, собранных корреспондентами ТАСС.
ТАСС 03:35
Происшествия
В центре Донецка прогремел взрыв
Rusvesna.su 03:15
Политика
В МИД России назвали демонтаж памятника Коневу ударом по истории Чехии
Газета.Ru вчера в 07:57
Политика
Лукашенко пригласил в Минск на парад Победы глав других государств
В Белоруссии не станут отменять военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и приглашают на мероприятие глав других государств.
МонаВиста вчера в 11:09
Здоровье
Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
Здоровье
В Амурской области подтверждено еще пять случаев коронавируса
За сутки подтвердили пять новых случаев. Сейчас заболевшие есть в восьми городах и четырех районах области.
RuNews24.ru вчера в 00:42
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
Экономика
СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации
Минтранс предлагает расширить меры поддержки транспорта на фоне пандемии коронавируса, в том числе ввести послабления для автотранспорта.
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя»
Надежна стала победительницей и Героем. Так же Надежда поблагодарила всех зрителей за поддержку и теплые слова в ее адрес.
Bimru.ru вчера в 03:11
Экономика
Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд
Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии.
Ведомости вчера в 20:39