с чего всё началось

Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов – то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем.

Глава Министерства финансов Антон Силуанов дал прогноз насчёт цен на нефть в этом году. По его словам, Россия сможет прожить даже если стоимость нефти опустится до 10 долларов. Однако Минфин ожидает, что цены будут выше.

Силуанов заявил, что Россия сможет прожить при ценах на нефть в $10

Общество Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции. 870

Общество В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах. 206

Общество «Севкабель» переносит производство на Кировский завод До конца текущего года завод переедет и разместится на территории индустриального кластера, развиваемого Кировским заводом возле одноименной станции метро. 13

Здоровье В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин. 615

Общество Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз Сообщается, что помощь в организации съемок кинофильма окажет Илон Маск, который имеет уже достаточный опыт в создании документальных проектов, отснятых за пределами Земли. 13

Общество Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод. 4

Экономика Силуанов счел нецелесообразной раздачу денег населению Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство могло бы раздавать населению деньги "с вертолета", если бы страна печатала резервные мировые валюты, однако задача властей состоит в том, чтобы помочь тем, кто действительно в этом нуждается. 5,7K

Политика Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. 184

Энергетика Техас отказался ограничивать добычу нефти Техасская железнодорожная комиссия не стала вводить обязанность компаний по сокращению добычи нефти. 8

Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. 337

Общество ЕГЭ могут перенести на середину июля—начало августа Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенесен на вторую половину лета в 2020 в году из-за пандемии коронавируса COVID-19. 207

Экономика «Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке. 38

Общество Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом Россия в среду обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, следует из данных, собранных корреспондентами ТАСС. 1

Политика Лукашенко пригласил в Минск на парад Победы глав других государств В Белоруссии не станут отменять военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и приглашают на мероприятие глав других государств. 682

Шоу-бизнес Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя» Надежна стала победительницей и Героем. Так же Надежда поблагодарила всех зрителей за поддержку и теплые слова в ее адрес. 82