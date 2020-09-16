Силуанов заявил, что Россия выдаст кредит Белоруссии в два этапа
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Россия предоставит Белоруссии кредит в два этапа - $1 млрд в 2020 году и $500 млн в 2021 году, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.В источнике
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Минфин России о новом кредите для Беларуси: $1 млрд предоставим в 2020 году, а еще $500 млн - в 2021-ом
КП - Беларусьвчера в 14:17