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ТАСС
ТАСС

Силуанов заявил, что Россия выдаст кредит Белоруссии в два этапа

Россия предоставит Белоруссии кредит в два этапа - $1 млрд в 2020 году и $500 млн в 2021 году, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.В источнике
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ТАСС

Силуанов заявил, что Россия выдаст кредит Белоруссии в два этапа

ТАССвчера в 15:07
РБК

Минфин раскрыл детали финансовой помощи Белоруссии

РБКвчера в 12:29
Российская газета

Силуанов рассказал о двух этапах выдачи кредита Беларуси

Российская газетавчера в 12:54
РИА Новости

Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

РИА Новостивчера в 12:52
Газета.Ru

Россия предоставит кредит Белоруссии в два этапа

Газета.Ruвчера в 12:43
Коммерсантъ

Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа

Коммерсантъвчера в 13:26
Lenta.ru

Россия даст кредит Белоруссии в два этапа

Lenta.ruвчера в 12:26
КП - Беларусь

Минфин России о новом кредите для Беларуси: $1 млрд предоставим в 2020 году, а еще $500 млн - в 2021-ом

КП - Беларусьвчера в 14:17

Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генпрокуратуру РФ письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об осквернении православного источника в Калининграде, по его мнению, очерняющих чеченцев.
РИА Новости17:38

Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Тутберидзе опубликовала первое фото с Медведевой после воссоединения

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала первую фотографию с серебряной призеркой Олимпийских игр в Пхенчхане Евгенией Медведевой после ее возвращения в команду.
РЕН ТВвчера в 12:27

Слова Путина о ядерном статусе РФ вызвали мурашки у экс-главы Госдепа

Американский журналист Боб Вудворд в своей книге «Ярость» написал, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп раскрыл ему детали разговора экс-главы Госдепа Рекса Тиллерсона и президента России Владимира Путина.
ФАНвчера в 11:16
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Время идет быстрее у пожилых людей из-за «старения» нейронных связей

В заявлении о значимости исследования упоминается: «Чтобы изучить нейронную основу субъективного времени, мы провели исследование фМРТ, используя процедуру адаптации, которая позволила нам управлять воспринимаемой продолжительностью, сохраняя при этом постоянную физическую продолжительность».
РИА ОмскПрессвчера в 08:19
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза

Сегодня акциз на сигареты составляет 1966 рублей за тысячу штук плюс 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2671 рубля за тысячу штук.
РИА Новостивчера в 12:37
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СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Интерфаксвчера в 14:35
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Мурашко опроверг сообщения об обязательной вакцинации против COVID-19

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала статью, в которой сказано, что в медицинском сообществе якобы назревает скандал с угрозой массовых забастовок из-за того, что отказ от вакцинации от коронавируса может лишить врачей стимулирующих выплат за борьбу с инфекцией.
Известиявчера в 15:42
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с заявлением о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБКвчера в 16:59
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Девять пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще девять человек с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:18
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