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Силуанов заявил, что бюджет выдержит снижение потребления газа Европой

Российский бюджет выдержит, если европейские страны снизят потребление российского газа, поскольку бюджет балансируют с учетом изменения ситуации, заявил «РИА Новости» министр финансов Антон Силуанов.
РБК
«В первую очередь мы наши поставки сейчас стараемся диверсифицировать и на восточное направление», – добавил Антон Силуанов.
Аргументы и Факты
«Газпром» уже прекратил поставки в Польшу и Болгарию.
URA.Ru
Европа уже через полгода пожалеет об отказе от российского газа, потому что начнется зима и газ потребуется в больших объемах, цитирует Nation News главу фонда энергетического развития Сергея Пикина.
URA.Ru

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Силуанов заявил, что бюджет РФ выдержит снижение потребления Европой российского газа
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