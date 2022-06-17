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Силуанов заявил, что доходы бюджета РФ от углеводородов не сократятся в ближайшие годы

Доходы бюджета РФ от углеводородов не будут сокращаться в ближайшие годы, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ТАСС
По данным Минфина, в 2021 году в федеральный бюджет поступило 9 трлн руб. нефтегазовых доходов, что составляет около 36% всех поступлений.
РБК
Запрет был введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводу «Дружба», по которому члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья.
РБК
В рамках санкций предусмотрены переходные периоды: до 5 декабря 2022 года допускаются «разовые» сделки по импорту или исполнению контрактов на закупку российской нефти, заключенных до 4 июня.
РБК

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