ТАСССилуанов заявил, что доходы бюджета РФ от углеводородов не сократятся в ближайшие годыДоходы бюджета РФ от углеводородов не будут сокращаться в ближайшие годы, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).ТАССПо данным Минфина, в 2021 году в федеральный бюджет поступило 9 трлн руб. нефтегазовых доходов, что составляет около 36% всех поступлений.РБКЗапрет был введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводу «Дружба», по которому члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья.РБКВ рамках санкций предусмотрены переходные периоды: до 5 декабря 2022 года допускаются «разовые» сделки по импорту или исполнению контрактов на закупку российской нефти, заключенных до 4 июня.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКГазета.RuПодробнее о событииСилуанов: доходы России от углеводородов не сократятся в ближайшие годыЯмал-Медиа17:35Силуанов оценил шансы России слезть с «нефтяной иглы» из-за санкцийРБКвчера в 11:52Самое цитируемоеСилуанов: нефтяное эмбарго не сильно сократит доходы бюджета РФГазета.Ruвчера в 15:50Силуанов заявил, что доходы бюджета РФ от углеводородов не сократятся в ближайшие годыТАССвчера в 06:37Показать все источникиОценить21Поделиться