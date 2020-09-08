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Интерфакс
Интерфакс

Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.В источнике
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URA.Ru

Госдолг России приближается к опасному уровню

URA.Ru14:09
Интерфакс

Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Интерфакс10:32
Lenta.ru

Госдолг России установит многолетний рекорд

Lenta.ru12:24
Российская газета

Силуанов: Уровень госдолга скоро приблизится к 20% ВВП

Российская газета11:01
ТАСС

Силуанов: госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

ТАСС10:37
Взгляд.ру

Силуанов раскрыл размер госдолга России

Взгляд.ру10:33
Комсомольская правда

Силуанов рассказал, каким будет госдолг России в 2021 году

Комсомольская правда13:38

Соратник Колесниковой рассказал о купленном для нее билете в Мюнхен

Исполнительный секретарь Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов рассказал, что силовики купили для него, пресс-секретаря КС Антона Родненкова и члена президиума совета Марии Колесниковой билеты за границу.
Lenta.ru13:56
172

ЦБ РФ не проводил операций по продаже валюты с расчетами 7 сентября

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 4 сентября, составлял 3,2 млрд руб. С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.
ТАСС03:21
19

Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге («Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа»)», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы «триллионном состоянии» российского президента.
Известия14:07
118

Путин возглавит российскую делегацию на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент РФ Владимир Путин возглавит делегацию России для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН, после завершения его участия главой станет министр иностранных дел Сергей Лавров, соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости15:02
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Росавиация разрешила полеты в Каир, Дубай и Мале

"С 8 сентября назначенные российские и иностранные авиакомпании могут приступить к выполнению регулярных полетов в: Каир (Египет) и обратно с частотой три рейса в неделю; Дубай (ОАЭ) и обратно с частотой два рейса в неделю; Мале (Мальдивская Республика) и обратно с частотой два рейса в неделю", - говорится в сообщении.
Газета.Ru14:34
2

Индия обвинила Китай в стрельбе на линии контроля в Ладакхе

Министерство обороны Индии заявило, что военнослужащие Народно-освободительной армии Китая несколько раз выстрелили в воздух при попытке приблизиться в понедельник к одной из передовых позиций индийской армии в пограничным между Индией и КНР регионе Ладакх.
Военное дело03:54

Проект российского ракетного поезда высоко оценили в Китае

Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин", замаскированный под грузовой состав, неуловим для разведки противника и способен нанести удар из любой точки огромной страны, что сильно беспокоит потенциальных противников Москвы.
Российская газета04:07
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