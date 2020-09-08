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Интерфакс
Интерфакс

Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.В источнике
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URA.Ru

Госдолг России приближается к опасному уровню

URA.Ru14:09
Комсомольская правда

Силуанов рассказал, каким будет госдолг России в 2021 году

Комсомольская правда13:38
Интерфакс

Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Интерфакс10:32
Российская газета

Силуанов: Уровень госдолга скоро приблизится к 20% ВВП

Российская газета11:01
ТАСС

Силуанов: госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

ТАСС10:37
Взгляд.ру

Силуанов раскрыл размер госдолга России

Взгляд.ру10:33
Lenta.ru

Госдолг России установит многолетний рекорд

Lenta.ru12:24

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
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«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ru15:33
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Тихановская поддержала Колесникову, порвавшую свой паспорт

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поддержала поступок члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, которая порвала свой паспорт при попытке вывезти ее с территории республики.
Интерфакс15:22

Дочь Михаила Ефремова опубликовала фото поцелуя с возлюбленной

Дочь осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова, 19-летняя Анна Мария накануне судебного заседания опубликовала в соцсетях фотографию со своей возлюбленной, таким образом совершив публичный каминг-аут.
Политическая Экспертиза07:40
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Евгений Марчелли стал новым худруком театра имени Моссовета

Марчелли вкратце рассказал, что у него большой опыт руководства театрами, «начиная от самого маленького в городе Советске Калининградской области на 250 зрительных мест и 25 человек труппы» и до предыдущего места работы в Ярославском театре драмы имени Федора Волкова.
Время МСК11:00
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