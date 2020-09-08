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Интерфакс
Интерфакс

Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.В источнике
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URA.Ru

Госдолг России приближается к опасному уровню

URA.Ruвчера в 14:09
Взгляд.ру

Силуанов раскрыл размер госдолга России

Взгляд.рувчера в 10:33
Lenta.ru

Госдолг России установит многолетний рекорд

Lenta.ruвчера в 12:24
Российская газета

Силуанов: Уровень госдолга скоро приблизится к 20% ВВП

Российская газетавчера в 11:01
ТАСС

Силуанов: госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

ТАССвчера в 10:37
Комсомольская правда

Силуанов рассказал, каким будет госдолг России в 2021 году

Комсомольская правдавчера в 13:38
Интерфакс

Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Интерфаксвчера в 10:32

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Победа над итальянским теннисистом Маттео Берреттини в матче четвертого круга Открытого чемпионата США позволила Андрею Рублеву перейти на следующий этап соревнований, где он сразится с соотечественником.
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open
iReactorвчера в 03:45
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Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, что актер Михаил Ефремов мог получить условный срок, но его адвокат Эльман Пашаев совершил «грандиозную» ошибку.
Взгляд.рувчера в 10:09
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В ПАСЕ в закрытом режиме обсудили ситуацию с Навальным

Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обсудил ситуацию вокруг находящегося в берлинской клинике российского оппозиционера Алексея Навального, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал ПАСЕ не политизировать этот вопрос.
Интерфаксвчера в 13:38
3

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
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