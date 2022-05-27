РБКСилуанов заявил, что поддержка экономики требует «огромных ресурсов»Военная спецоперация на Украине требует огромных финансовых ресурсов, заявил министр финансов России Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете.РБКРоссии требуются «огромные» денежные ресурсы на проведение спецоперации на Украине.Фонтанка.Ру«Деньги на проведение спецоперации — огромные ресурсы — тоже нужны», — цитирует «Интерфакс» Силуанова.Говорит МоскваГлава Минфина подчеркнул, что деньги на поддержку экономики тоже нужны, общий объем так называемого бюджетного стимула, который был запущен в экономику, — 8 трлн рублей.РосбалтДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВРБКАбзацDP.RUКапитал страныSolenka.infoРосбалтВечерняя МоскваDaily StormЮгополисRZN.infoДума ТВВыберу.руFBM.ruПодробнее о событииСилуанов заявил об огромных финансовых ресурсах на поддержку экономикиМосковский Комсомолецвчера в 11:44Силуанов заявил, что на спецоперацию требуются огромные финансовые ресурсыИнтерфаксвчера в 08:45Самое цитируемоеСилуанов: Проведение спецоперации требует «огромных» финансовых ресурсовФонтанка.Рувчера в 09:05Силуанов заявил, что поддержка экономики требует «огромных ресурсов»РБКвчера в 10:51Силуанов: Проведение военной спецоперации на Украине требует огромных финансовых ресурсовРосбалтвчера в 10:14Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентСилуанов рассказал о ресурсах на поддержку экономикиВедомостивчера в 11:36Силуанов оценил расходы на спецоперациюБИЗНЕС Onlineвчера в 09:02Показать ещёОценить1,8KПоделиться