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Силуанов заявил, что поддержка экономики требует «огромных ресурсов»

Военная спецоперация на Украине требует огромных финансовых ресурсов, заявил министр финансов России Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете.
РБК
России требуются «огромные» денежные ресурсы на проведение спецоперации на Украине.
Фонтанка.Ру
«Деньги на проведение спецоперации — огромные ресурсы — тоже нужны», — цитирует «Интерфакс» Силуанова.
Говорит Москва
Глава Минфина подчеркнул, что деньги на поддержку экономики тоже нужны, общий объем так называемого бюджетного стимула, который был запущен в экономику, — 8 трлн рублей.
Росбалт
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента

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Силуанов заявил об огромных финансовых ресурсах на поддержку экономики
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