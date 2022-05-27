Будьте в Плюсе

Силуанов заявил, что поддержка экономики требует «огромных ресурсов»

Военная спецоперация на Украине требует огромных финансовых ресурсов, заявил министр финансов России Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете.
РБК
России требуются «огромные» денежные ресурсы на проведение спецоперации на Украине.
Фонтанка.Ру
«Деньги на проведение спецоперации — огромные ресурсы — тоже нужны», — цитирует «Интерфакс» Силуанова.
Говорит Москва
Глава Минфина подчеркнул, что деньги на поддержку экономики тоже нужны, общий объем так называемого бюджетного стимула, который был запущен в экономику, — 8 трлн рублей.
Росбалт
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента

Подробнее о событии

Силуанов заявил об огромных финансовых ресурсах на поддержку экономики
Московский Комсомолецвчера в 11:44
Силуанов заявил, что на спецоперацию требуются огромные финансовые ресурсы
Интерфаксвчера в 08:45
Самое цитируемое
Силуанов рассказал о ресурсах на поддержку экономики
Ведомостивчера в 11:36
Силуанов: Проведение военной спецоперации на Украине требует огромных финансовых ресурсов
Росбалтвчера в 10:14
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Силуанов: Проведение спецоперации требует «огромных» финансовых ресурсов
Фонтанка.Рувчера в 09:05
Силуанов оценил расходы на спецоперацию
БИЗНЕС Onlineвчера в 09:02
Силуанов заявил, что поддержка экономики требует «огромных ресурсов»
РБКвчера в 10:51

Интересное

Пентагон заявил, что США не намерены вступать в конфликт с РФ на Черном море из-за Одессы

США ранее заявили, что не намерены воевать на Украине, это касается боевых действий в воздухе и на море.
ТАССвчера в 12:17

Адвокат Ошеров: суд взыскал 750 миллионов долларов с братьев Магомедовых

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры с требованием взыскать 750 миллионов долларов с братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, находящихся под стражей по обвинению в создании преступного сообщества и хищениях на 11 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Ошеров.
РИА Новостивчера в 16:31

Командир ВСУ Лапко арестован на Украине после интервью о тяжелом положении армии

Издание The Washington Post 26 мая сообщило об аресте командира роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Лапко, который незадолго до этого дал интервью о тяжелом положении дел в украинской армии.
Известиявчера в 11:31

Иран пригрозил задержать еще 17 греческих кораблей, если их судно не будет освобождено

Еще 17 греческих греческих кораблей могут быть задержаны в Персидском заливе, если Греция не отпустит задержанный нефтяной танкер под российским флагом и не заплатит компенсацию за причиненные убытки, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на иранские власти.
Газета.Ruвчера в 15:45

Владимир Легойда: РПЦ не получала обращений от Украинской церкви

Русская православная церковь (РПЦ) молится о сохранении единства с канонической Украинской церковью, но не получала от нее обращений, и в ситуации давления на УПЦ не может детально комментировать ее решения, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
РИА Новостивчера в 14:48

Неожиданную гипотезу появления льда на Луне выдвинули ученые

Как и откуда на Луне появился водяной лед – загадка, которая уже несколько десятилетий не дает покоя ученым.
Профильвчера в 10:38

При обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в результате обстрела приграничных сёл Белгородской области ранения получила женщина, позже она скончалась от ранения.
REGNUMвчера в 14:50

МО РФ: члены «Правого сектора» открыто призывают в ДНР к геноциду русскоязычных и греков

Боевики "Правого сектора" (запрещен в РФ), не скрываясь, призывают в Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) к геноциду русскоязычного населения и представителей греческой диаспоры.
ТАССвчера в 14:31

Канцлер Австрии Нехаммер предупредил о риске потери «Газпромом» ПХГ в Хайдахе

«Газпром» потеряет газовое хранилище в Хайдахе, если российская компания не будет его заполнять.
Известиявчера в 14:50

РБК: КНР закрыла воздушное пространство для Boeing и Airbus российских авиакомпаний

Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus некоторых российских авиакомпаний.
ТАССвчера в 11:21