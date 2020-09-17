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Политика Сегодня

Силуанов заявил, что повышенная ставка НДФЛ затронет лишь 1% россиян

Ведомство подготовило законопроекты, предусматривающие повышение ставки НДФЛ до 15 процентов. В год это порядка 60 миллиардов рублей, которые будут направлены на помощь детям в лечении сложных дорогостоящих болезней. Об этом глава министерства рассказал по время эфира на телеканале "Россия1".В источнике
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Телеканал 360°

Повышение НДФЛ коснется 1% работников — Минфин

Телеканал 360°16 сентября в 15:10
URA.Ru

Силуанов назвал долю россиян, которых затронет повышение НДФЛ

URA.Ruвчера в 19:20
Коммерсантъ

Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет 1% работающих россиян

Коммерсантъ16 сентября в 16:02
Комсомольская правда

Минфин России уточнил, кого коснется повышение НДФЛ

Комсомольская правдавчера в 05:18
ТАСС

Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет только 1% работающих россиян

ТАСС16 сентября в 14:13
ИА Красная Весна

Силуанов сообщил, какой процент работников будет платить повышенный НДФЛ

ИА Красная Весна16 сентября в 14:00
Интерфакс

Силуанов заявил, что повышенная ставка НДФЛ коснется не более 1% работников

Интерфакс16 сентября в 13:38

Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации», — говорится документе.
Известиявчера в 04:53
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Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.
REGNUM00:27
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Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы в 2021-2022 году

Минобрнауки России утвердило новые правила приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые будут применяться в 2021-2022 учебном году, сообщается на сайте ведомства.
Rambler News Serviceвчера в 10:53
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
4,9K

Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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СК проверит историю о лишении семьи Баталова жилья и денег

"При наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных мошеннических действиях, выразившихся в хищении недвижимости и денег семьи актера Алексея Баталова", - говорится в сообщении СК.
Газета.Ru03:50
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Ограничения из-за коронавируса введут в Абхазии с 5 октября

Аслан Бжания подписал распоряжение "Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19", ограничения вступят в силу с 5 октября, сообщается на сайте президента.
Sputnik Абхазия03:42

Задержана ОПГ, незаконно продававшая билеты на спортивные мероприятия

Правоохранители пресекли деятельность ОПГ, которая за два года незаконно продала билеты в театры и на спортивные мероприятия в России на 1 миллиард рублей, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
РИА Новости03:11
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