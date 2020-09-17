Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Политика Сегодня
Политика Сегодня

Силуанов заявил, что повышенная ставка НДФЛ затронет лишь 1% россиян

Ведомство подготовило законопроекты, предусматривающие повышение ставки НДФЛ до 15 процентов. В год это порядка 60 миллиардов рублей, которые будут направлены на помощь детям в лечении сложных дорогостоящих болезней. Об этом глава министерства рассказал по время эфира на телеканале "Россия1".В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Минфин России уточнил, кого коснется повышение НДФЛ

Комсомольская правдавчера в 05:18
URA.Ru

Силуанов назвал долю россиян, которых затронет повышение НДФЛ

URA.Ruвчера в 19:20
Интерфакс

Силуанов заявил, что повышенная ставка НДФЛ коснется не более 1% работников

Интерфакс16 сентября в 13:38
Телеканал 360°

Повышение НДФЛ коснется 1% работников — Минфин

Телеканал 360°16 сентября в 15:10
ТАСС

Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет только 1% работающих россиян

ТАСС16 сентября в 14:13
ИА Красная Весна

Силуанов сообщил, какой процент работников будет платить повышенный НДФЛ

ИА Красная Весна16 сентября в 14:00
Коммерсантъ

Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет 1% работающих россиян

Коммерсантъ16 сентября в 16:02

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
4,7K

Расходы бюджета на выплату страховых пенсий снизятся

Расходы бюджета на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению сократятся в 2021 году на 2,5 миллиарда рублей, в 2022 году снова сократятся – на 8,3 миллиарда рублей, а в 2023 году – вырастут на 20,7 миллиарда рублей.
Вести.Ruвчера в 09:58
5

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБКвчера в 06:54
3,6K

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
350

Опубликованы изображения секретных аккумуляторов Tesla, которыми Илон Маск удивит мир на следующей неделе

Несколько дней назад глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) опубликовал в Twitter сообщение, в котором обещал показать «много интересного» на предстоящем мероприятии Battery Day, которое состоится на следующей неделе.
3DNews17:04

В кусочке янтаря нашли сперму возрастом 100 миллионов лет

Найден самый старый из известных образцов спермы животных возрастом в сто миллионов лет, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Следы органики сохранились в куске янтаря в виде мелких ракообразных остракод.
Уфимские Заметкивчера в 12:09
132