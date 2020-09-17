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Политика Сегодня

Силуанов заявил, что повышенная ставка НДФЛ затронет лишь 1% россиян

Ведомство подготовило законопроекты, предусматривающие повышение ставки НДФЛ до 15 процентов. В год это порядка 60 миллиардов рублей, которые будут направлены на помощь детям в лечении сложных дорогостоящих болезней. Об этом глава министерства рассказал по время эфира на телеканале "Россия1".В источнике
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ТАСС

Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет только 1% работающих россиян

ТАССвчера в 13:46
Коммерсантъ

Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет 1% работающих россиян

Коммерсантъвчера в 16:02
Телеканал 360°

Повышение НДФЛ коснется 1% работников — Минфин

Телеканал 360°вчера в 15:10
ИА Красная Весна

Силуанов сообщил, какой процент работников будет платить повышенный НДФЛ

ИА Красная Веснавчера в 14:00
Комсомольская правда

Минфин России уточнил, кого коснется повышение НДФЛ

Комсомольская правда05:18
Интерфакс

Силуанов заявил, что повышенная ставка НДФЛ коснется не более 1% работников

Интерфаксвчера в 13:38
Эхо Москвы

Российское правительство планирует рассмотреть сегодня проект бюджета на ближайшие три года

Эхо Москвывчера в 20:06

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
РБК06:54
2,3K

Прокуратура проверит инцидент с мытьем обуви в храме в Калининграде

"Военная прокуратура Калининградского гарнизона проводит проверку исполнения требований законодательства о противодействии экстремизму, в связи с размещением в информационно-телекоммуникационной сети интернет видеозаписи, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя (Калининград)", - говорится в сообщении.
РИА Новости08:54
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
3,7K

Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн

Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы поправки в Налоговый кодекс, повышающие до 15 процентов налог на доходы физических лиц, превышающие пять миллионов рублей за налоговый период.
Российская газета09:22
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Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича—заместителя председателя Совета безопасности РФ»,— сказано в указе.
Коммерсантъ05:28
3,8K

МИД РФ выступил против заявления ПАСЕ по Белоруссии

Напомним, ранее комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека выступил с заявлением о ситуации в Белоруссии и в нем отказался признать результаты президентских выборов в республике, а также высказался в пользу их повторного проведения с участием «международных наблюдателей».
REGNUM08:27
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«Роскомсвобода» требует запретить систему распознавания

Волонтер «Роскомсвободы» Анна Кузнецова 16 сентября подала в Тверской районный суд Москвы административный иск к департаменту информационных технологий (ДИТ) мэрии и ГУ МВД Москвы с требованием прекратить использование уличной системы распознавания лиц, а в будущем принять акт, который будет регламентировать работу подобных систем.
Коммерсантъ18:54
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