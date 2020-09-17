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Политика Сегодня
Политика Сегодня

Силуанов заявил, что повышенная ставка НДФЛ затронет лишь 1% россиян

Ведомство подготовило законопроекты, предусматривающие повышение ставки НДФЛ до 15 процентов. В год это порядка 60 миллиардов рублей, которые будут направлены на помощь детям в лечении сложных дорогостоящих болезней. Об этом глава министерства рассказал по время эфира на телеканале "Россия1".В источнике
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ИА Красная Весна

Силуанов сообщил, какой процент работников будет платить повышенный НДФЛ

ИА Красная Веснавчера в 14:00
Коммерсантъ

Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет 1% работающих россиян

Коммерсантъвчера в 16:02
Телеканал 360°

Повышение НДФЛ коснется 1% работников — Минфин

Телеканал 360°вчера в 15:10
Комсомольская правда

Минфин России уточнил, кого коснется повышение НДФЛ

Комсомольская правда05:18
ТАСС

Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет только 1% работающих россиян

ТАССвчера в 13:46
Интерфакс

Силуанов заявил, что повышенная ставка НДФЛ коснется не более 1% работников

Интерфаксвчера в 13:38
Эхо Москвы

Российское правительство планирует рассмотреть сегодня проект бюджета на ближайшие три года

Эхо Москвывчера в 20:06

Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате
Российская газета05:45
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Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 24вчера в 05:35
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Прокуратура проверит инцидент с мытьем обуви в храме в Калининграде

"Военная прокуратура Калининградского гарнизона проводит проверку исполнения требований законодательства о противодействии экстремизму, в связи с размещением в информационно-телекоммуникационной сети интернет видеозаписи, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя (Калининград)", - говорится в сообщении.
РИА Новости08:54
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Захарова прокомментировала планы ЕС дать новым санкциям имя Навального

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил присвоить разрабатываемому европейскому глобальному режиму санкций за нарушения прав человека имя Навального по аналогии с американским списком Магнитского.
RT на русском09:26
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Ученые МГТУ имени Баумана научились выявлять нарушения сердечных ритмов по изображению лица

Ученые Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана изобрели технологию, которая позволяет выявлять нарушения сердечных ритмов по видеоизображению лица.
Агентство Москва01:00

Сопровождавших Навального в Томске сотрудников ФБК вызвали на допрос

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил Reuters, что Следственный комитет вызвал на допрос двух сотрудников ФБК Илью Пахомова и Марию Певчих, которые сопровождали Алексея Навального в поездке в Томск.
РЕН ТВ10:05

Портал «Рамблер» и Okko покажут спектакли «Золотой маски»

Прямые трансляции трех спектаклей «Золотой маски» пройдут при поддержке Сбербанка и Rambler Group на главной странице портала «Рамблер», после чего будут бесплатно доступны в сервисе Okko, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Rambler News Service03:55