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Силуанов заявил, что повышенная ставка НДФЛ затронет лишь 1% россиян

Ведомство подготовило законопроекты, предусматривающие повышение ставки НДФЛ до 15 процентов. В год это порядка 60 миллиардов рублей, которые будут направлены на помощь детям в лечении сложных дорогостоящих болезней. Об этом глава министерства рассказал по время эфира на телеканале "Россия1".В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
Законопроекты подготовлены. Ожидаем, что они будут приняты в осеннюю сессию текущего года. Сколько таких граждан подпадет под повышенное налогообложение? По нашим оценкам, их количество составит не более 1% всех работающих граждан.
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Коммерсантъ

Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет 1% работающих россиян

Коммерсантъвчера в 16:02
ТАСС

Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет только 1% работающих россиян

ТАССвчера в 13:46
Телеканал 360°

Повышение НДФЛ коснется 1% работников — Минфин

Телеканал 360°вчера в 15:10
ПРАЙМ

Силуанов рассказал, кого из россиян затронет повышенный НДФЛ

ПРАЙМвчера в 14:06
ИА Красная Весна

Силуанов сообщил, какой процент работников будет платить повышенный НДФЛ

ИА Красная Веснавчера в 14:00
Комсомольская правда

Силуанов назвал долю работающих граждан, с которых будет взиматься повышенная ставка НДФЛ

Комсомольская правдавчера в 15:53
Интерфакс

Силуанов заявил, что повышенная ставка НДФЛ коснется не более 1% работников

Интерфаксвчера в 13:38

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
РИА Новости21:44
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

В 180 км от города Омсукчана в Магаданской области аварийно приземлился вертолет Ми-8 авиакомпании «Дальнереченск Авиа», сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу, а также ГО и ЧС Омсукчанского района.
РБК00:54
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Мурашко опроверг сообщения об обязательной вакцинации против COVID-19

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала статью, в которой сказано, что в медицинском сообществе якобы назревает скандал с угрозой массовых забастовок из-за того, что отказ от вакцинации от коронавируса может лишить врачей стимулирующих выплат за борьбу с инфекцией.
Известиявчера в 15:42
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Правительство отменит ряд льгот по НДПИ и экспортной пошлине на нефть

Правительство России решило отменить ряд льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для месторождений сверхвязкой нефти и по экспортной пошлине на нефть для зрелых месторождений, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъвчера в 14:11
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Эвелина Бледанс впервые озвучила причины развода с третьим мужем

Блёданс раскрыла некоторые детали своей личной жизни, в частности рассказала о причинах расставания со своим последним официальным мужем Александром Семиным, от которого она стала мамой мальчика по имени Семён.
Bimru.ruвчера в 10:58
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