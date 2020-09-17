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Силуанов заявил, что повышенная ставка НДФЛ затронет лишь 1% россиян

Ведомство подготовило законопроекты, предусматривающие повышение ставки НДФЛ до 15 процентов. В год это порядка 60 миллиардов рублей, которые будут направлены на помощь детям в лечении сложных дорогостоящих болезней. Об этом глава министерства рассказал по время эфира на телеканале "Россия1".В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
Законопроекты подготовлены. Ожидаем, что они будут приняты в осеннюю сессию текущего года. Сколько таких граждан подпадет под повышенное налогообложение? По нашим оценкам, их количество составит не более 1% всех работающих граждан.
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Коммерсантъ

Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет 1% работающих россиян

Коммерсантъвчера в 16:02
Интерфакс

Силуанов заявил, что повышенная ставка НДФЛ коснется не более 1% работников

Интерфаксвчера в 13:38
Телеканал 360°

Повышение НДФЛ коснется 1% работников — Минфин

Телеканал 360°вчера в 15:10
ПРАЙМ

Силуанов рассказал, кого из россиян затронет повышенный НДФЛ

ПРАЙМвчера в 14:06
ИА Красная Весна

Силуанов сообщил, какой процент работников будет платить повышенный НДФЛ

ИА Красная Веснавчера в 14:00
ТАСС

Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет только 1% работающих россиян

ТАССвчера в 13:46
Комсомольская правда

Силуанов назвал долю работающих граждан, с которых будет взиматься повышенная ставка НДФЛ

Комсомольская правдавчера в 15:53

Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польша намерена арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный при крушении самолета с польской правительственной делегацией во главе с президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РИА Новости03:29
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Следственный комитет РФ Sledcom.ru Как уже сообщало ИА REGNUM, о кадровых изменениях в правительстве Алтайского края стало известно 21 августа 2020 г.: тогда чиновники пояснили уход Ирины Долговой личными обстоятельствами.
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Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, страны Евросоюза и США и на Украину, сообщает оппозиционный Telegram-канал "Пул Первой".
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Вести.Ruвчера в 03:39
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Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

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В министерстве лесного хозяйства Красноярского края проходят обыски

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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

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Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании парламента заявил: принимая решение о назначении премьер-министра, он руководствовался тем, что Андрей Назаров на должности вице-премьера уже показал свою эффективную работу в сложный период кризисов и пандемии, а также успел многого добиться в своей жизни.
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