Рост ВВП России в 2019 году может быть выше прогнозных 1,3%. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%

Спорт Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию на четыре года от международных соревнований, сообщает ТАСС.

Общество Суд изъял имущество бывшего главы Марий Эл на 2,2 млрд рублей В иске о конфискации фигурировали 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, торговый центр, спорткомплекс, коллекция часов и сбережения в 8,5 млн руб. Как сообщил адвокат господина Маркелова ТАСС, решение суда будет обжаловано.

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Экономика Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.

Общество VR-очки для коров протестировали в Подмосковье На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.