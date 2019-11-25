Экономика
ТАСССилуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%
Рост ВВП России в 2019 году может быть выше прогнозных 1,3%. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
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Спорт
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию на четыре года от международных соревнований, сообщает ТАСС.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Общество
Суд изъял имущество бывшего главы Марий Эл на 2,2 млрд рублей
В иске о конфискации фигурировали 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, торговый центр, спорткомплекс, коллекция часов и сбережения в 8,5 млн руб. Как сообщил адвокат господина Маркелова ТАСС, решение суда будет обжаловано.
Общество
Умер советский писатель и диссидент Михаил Хейфец
В Иерусалиме в возрасте 85 лет скончался советский писатель и диссидент Михаил Хейфец.
Общество
Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян
На 94-году умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского
Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
Армия и оружие
Военный спутник отошёл от ракеты «Союз-2.1в», запущенной с Плесецка
Блок выведения «Волга» вместе со спутником ВКС штатно отделился от стартовавшей с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1в», сообщает 25 ноября департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
Происшествия
Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК
Происшествия
Подозреваемого в нападении на детского врача в Пскове задержали
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении с ножом на врача Псковской детской областной больницы, сообщает пресс-служба областного управления СК.
Политика
Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»
25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в рамках XVI заседания Российско-белорусского совета по сотрудничеству.
Происшествия
В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски
Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Экономика
Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.
Политика
МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе
Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.
Общество
На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова
На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Происшествия
Завернутого в плед младенца оставили на морозе в кустах в Подмосковье
В поселке Дружба городского округа Раменское Московской области в кустах нашли плачущего новорожденного ребенка, завернутого в плед.
Политика
Зеленский заявил, что готов к встрече в «нормандском формате» в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина), которая пройдёт 9 декабря в Париже.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Общество
VR-очки для коров протестировали в Подмосковье
На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Происшествия
Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области
В Нижегородской области 29 детей отравились газом в школе, они госпитализированы.
Авто
В России подорожают автомобили из-за утильсбора
Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Политика
Медведев отказался отменять контрсанкции
Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Футбол
Сабо: «Сборная Украины превосходит Россию»
Считаю, что на сегодняшний день подопечные Шевченко превосходят команду России: в тактическом плане, по игровому стилю.
Культура
Умер заслуженный актер Виктор Семенов
Футбол