Экономика
ИнтерфаксСилуанов допустил рост ВВП в 2019 году выше прогнозов
Российская экономика может вырасти в 2019 году выше прогнозируемых 1,3%, допускает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он заявил это в Совете Федерации, сенаторы 25 ноября утвердили бюджет на 2020-2022 годы.
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Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
Два автобуса столкнулись в Красноярске
Общество
Пушков прокомментировал заявление о травле Ротару
Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».
Общество
«РусГидро» ввело в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2
Предполагается, что ГРЭС-2 придет на смену старой Сахалинской ГРЭС, которую по окончании осенне-зимнего сезона 2019–2020 годов выведут из эксплуатации и демонтируют.
Армия и оружие
Модернизированный ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году
"РГ" уже писала о том, что первый стратегический ракетоносец, построенный с нуля по модернизированному проекту Ту-160М, передадут на испытания в конце следующего года.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Музыка
Лоза назвал победу на «Детском Евровидении» «Пирровой»
Юрий Лоза признался, что «Детское Евровидение» не смотрит из-за ущемления этим конкурсом всех языков, кроме английского.
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Экономика
Олег Комаров ждет от Михаила Исаева исполнения обещаний
Депутаты обсудили проект решения о внесении изменений в бюджет Саратова на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами руководителей
Рейтинг из 12 отраслей, в которых руководители зарабатывают больше всего, составил журнал Forbes.
Политика
Жириновский предлагает расширить пределы самообороны
Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Политика
Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку
Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
Общество
Большинство осужденных за убийство россиянок защищались от домашнего насилия
Большинство россиянок (79 процентов), осужденных в 2016-2018 годах за умышленное убийство (часть 1 статьи 105 УК), защищались от домашнего насилия.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье
Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Политика
Медведев уволил главу «Российского экологического оператора»
Премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора "Российского экологического оператора" Дениса Буцаева.
Политика
Крым создаст трибунал по инциденту в Керченском проливе
Крым намерен созвать международный общественный трибунал по инциденту в Керченском проливе, произошедшем ровно год назад, 25 ноября 2018-го.
Общество
ВМФ России принял на вооружение подлодку «Петропавловск-Камчатский»
На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге в понедельник, 25 ноября, состоялась церемония принятия в состав ВМФ России дизель-электрической подлодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» — первой из серии субмарин, строящихся для Тихоокеанского флота, передает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Финансы
Рынок акций откроет торговую сессию повышением - ИК «Атон»
По мнению аналитиков ИК "Атон", в понедельник российский рынок акций откроет торговую сессию повышением на 0,5%, говорится в обзоре.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликована ранее неизвестное фото матери. Девушка поздравила артистку с Днём матери.
Экономика
Жители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей
Из упомянутых 82 регионов на третьем месте жители Магаданской области со средним вкладами 317,9 тыс. рублей, следом идут: Камчатка (260,9), Сахалин (248,0) и Чукотка (228,9 тыс. рублей).
Происшествия