Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСилуанов допустил рост ВВП в 2019 году выше прогнозов

Российская экономика может вырасти в 2019 году выше прогнозируемых 1,3%, допускает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он заявил это в Совете Федерации, сенаторы 25 ноября утвердили бюджет на 2020-2022 годы.
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Глава Минфина рассказал о росте ВВП России в 2019 году

RT на русском03:13

Силуанов допустил рост экономики России выше прогноза

Rambler News Service03:37

В 2019 году рост ВВП России будет выше 1,3% - Силуанов

Аргументы и Факты03:21

Силуанов допустил рост ВВП в 2019 году выше прогнозов

Интерфакс04:24

Минфин допустил рост ВВП России в 2019 году выше прогноза

Коммерсантъ02:53

Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%

ТАСС02:52

Силуанов: Инфляция в 2019 году будет ниже 3,8%

REGNUM02:41
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Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом

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СМИ сообщили о переносе запуска «Прогресса МС-13» к МКС

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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
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«РусГидро» ввело в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2

Предполагается, что ГРЭС-2 придет на смену старой Сахалинской ГРЭС, которую по окончании осенне-зимнего сезона 2019–2020 годов выведут из эксплуатации и демонтируют.
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Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
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Лоза назвал победу на «Детском Евровидении» «Пирровой»

Юрий Лоза признался, что «Детское Евровидение» не смотрит из-за ущемления этим конкурсом всех языков, кроме английского.
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Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
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Экономика

Олег Комаров ждет от Михаила Исаева исполнения обещаний

Депутаты обсудили проект решения о внесении изменений в бюджет Саратова на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Взгляд-инфо 03:21
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами руководителей

Рейтинг из 12 отраслей, в которых руководители зарабатывают больше всего, составил журнал Forbes.
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Стало известно о раскаянии расстрелявшего восемь сослуживцев солдата

Lenta.ru 00:14
Политика

Жириновский предлагает расширить пределы самообороны

Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
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Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку

Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
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Большинство осужденных за убийство россиянок защищались от домашнего насилия

Большинство россиянок (79 процентов), осужденных в 2016-2018 годах за умышленное убийство (часть 1 статьи 105 УК), защищались от домашнего насилия.
Lenta.ru 04:14
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости 23 ноября в 22:37
Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье

Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
RT на русском 01:20
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
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Медведев уволил главу «Российского экологического оператора»

Премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора "Российского экологического оператора" Дениса Буцаева.
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Крым создаст трибунал по инциденту в Керченском проливе

Крым намерен созвать международный общественный трибунал по инциденту в Керченском проливе, произошедшем ровно год назад, 25 ноября 2018-го.
RT на русском 04:10
Общество

ВМФ России принял на вооружение подлодку «Петропавловск-Камчатский»

На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге в понедельник, 25 ноября, состоялась церемония принятия в состав ВМФ России дизель-электрической подлодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» — первой из серии субмарин, строящихся для Тихоокеанского флота, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
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Рынок акций откроет торговую сессию повышением - ИК «Атон»

По мнению аналитиков ИК "Атон", в понедельник российский рынок акций откроет торговую сессию повышением на 0,5%, говорится в обзоре.
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Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

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Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликована ранее неизвестное фото матери. Девушка поздравила артистку с Днём матери.
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Жители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей

Из упомянутых 82 регионов на третьем месте жители Магаданской области со средним вкладами 317,9 тыс. рублей, следом идут: Камчатка (260,9), Сахалин (248,0) и Чукотка (228,9 тыс. рублей).
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В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы

Российская газета 01:41
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Пьяный депутат в Марий Эл насмерть сбил на машине подростка

Интерфакс 02:38
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