Экономика
ТК ЗвездаСилуанов заявил о безопасном уровне госдолга России
В целом макроэкономические показатели в России демонстрируют высокую устойчивость экономики и финансовой системы, отметил глава Минфина. Уровень госдолга России сохраняется на безопасном уровне – менее 20% ВВП – и остается одним из самых низких в мире. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось
К увеличению российского госдолга привело снижение доходов бюджета, вызванное ограничением деловой активности и падением цен на нефть, заявил министр финансов Антон Силуанов.РИА Новости08:54
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