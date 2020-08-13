Экономика

ТК ЗвездаТК ЗвездаСилуанов заявил о безопасном уровне госдолга России

В целом макроэкономические показатели в России демонстрируют высокую устойчивость экономики и финансовой системы, отметил глава Минфина. Уровень госдолга России сохраняется на безопасном уровне – менее 20% ВВП – и остается одним из самых низких в мире. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

К увеличению российского госдолга привело снижение доходов бюджета, вызванное ограничением деловой активности и падением цен на нефть, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости08:54

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Силуанов считает уровень госдолга России безопасным

Коммерсантъ09:13

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РБК09:11

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Известия08:43

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РИА Новости08:54

Силуанов высказался о ситуации с увеличением госдолга России

RT на русском08:50

В Минфине объяснили рост госдолга

Газета.Ru08:57

Силуанов сообщил, что размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне

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