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Известия

Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России

Размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП. Об этом в четверг, 13 августа, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

К увеличению российского госдолга привело снижение доходов бюджета, вызванное ограничением деловой активности и падением цен на нефть, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости08:54
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Силуанов считает уровень госдолга России безопасным

Коммерсантъ09:13
РБК

Силуанов заявил о безопасном наращивании госдолга России

РБК09:11
РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

РИА Новости08:54
Газета.Ru

В Минфине объяснили рост госдолга

Газета.Ru08:57
RT на русском

Силуанов высказался о ситуации с увеличением госдолга России

RT на русском08:50
Известия

Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России

Известия08:43
ТАСС

Силуанов сообщил, что размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне

ТАСС08:20

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса

Американского лидера Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
RT на русском14:43
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Самые пораженные коронавирусом районы региона назвали в Воронеже

Почти половина всех случаев заражения COVID-19 (45,1%) приходится на Воронеж, об этом сообщила в среду, 12 августа, во время заседания регионального оперштаба сообщила замглавы регуправления Роспотребнадзора Ольга Фуфаева.
Kursk.com12:01
21

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАСС13:18
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Тренера «Рубина» Слуцкого дисквалифицировали на 2 матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), один из них -- условно.
Коммерсантъ14:04

Сетьен сравнил Левандовски с Месси

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен считает, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски является блестящим футболистом, но лидер каталонской команды Лионель Месси все равно лучше.
ProstoProSport14:48